فرحة البداية

استهل منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة آسيا بفرحة البدايات بثلاثية أمام هونغ كونغ، وبرغم بعض التغييرات التي لم تخطر على بال أحد ،حيث قام بينتو بعدة تغييرات خاصة في خط الدفاع ومع ذلك نقول المهم هو الفوز، والنقاط الثلاث كفيلة لتعطينا دفعة قوية نحو التأهل للدور الثاني، والأداء ليس مقياساً ، ومن تابع المباراة شعر أن المدرب البرتغالي قام بإجراء تغييرات قد تكون غريبة كأنه يلعب مباراة تجريبية وهذه مخاطرة يجب أن يعيد المدرب النظر بها، ونتوقع أن المدرب سيقوم بتغيير شكل المنتخب في المباراة المقبلة، لأنه يدرك أهميتها ،وعموماً لابد أن نؤمن أن المدرب هو صاحب القرار وله نظرة خاصة تختلف عن الجميع والحمدلله مرت على خير.

عاتبت الجماهير أيضاً بينتو للإبقاء على علي مبخوت صـاحـب الـ 9 أهداف فـي نسختي 2015 و2019 على مقاعد الاحتياط ودفـعه بالشاب سلطان عـادل (20 عاماً) بديلاً عنه، ليدخل الأخير التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لـ((الأبيض)) في البطولة وهو نجل اللاعب السابق النجم عادل محمد لاعب اتحاد كلباء وتألق والده في نهائيات 1996.

نبارك لفريقنا ونأمل منهم الكثير في المباراة المقبلة أمام منتخب فلسطين رغم خسارته أمام إيران ،إلا أنه قدم مباراة جيدة وعلينا أن نحسب حسابنا.. والله من وراء القصد