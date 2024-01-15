المهم والأهم

منذ زمن طويل ونحن نمارس هذا المصطلح الجميل، فالدنيا، كما في كرة القدم فيها أشياء مهمة وفيها أشياء أهم، وهذا القول أراه ينطبق على حال منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد أن أنجز المهمة الأولى بنجاح بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة الافتتاحية له في كأس آسيا التي تستضيفه قطر خلال هذه الأيام.

كان من المهم أن نبدأ المشوار بالفوز،بصرف النظر عن مقولة إن الفريق المنافس هو الأضعف، ربما يكون كذلك ويحدث المفاجأة ، وعليك أن تسأل نفسك ، ماذا كان سيكون حالك لو حدث هذا ؟! المنطق يقول إن كل مباراة مهمة ، الفوز والتعادل وحتى الخسارة بأقل عدد من الأهداف، هذا هو طبيعة المنافسات في البطولات المجمعة والتي يصعد فيها أفضل 4 ثوالث، إلى جانب الأول والثاني من كل مجموعة.

الأبيض الإماراتي إذن ، في ظل هذا المفهوم ، أودع 3 نقاط في رصيده ، إضافة إلى 3 أهداف، وهذا يعينه في مشوار تحقيق الهدف الأول وهو التأهل للدور الثاني ، وإذا كان هذا بالطبع أمر مهم ،فما هو قادم أكثر أهمية حتى يتحقق الهدف.

أمامنا بعد ساعات المباراة الثانية أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق، وهو رغم خسارته بأربعة أهداف مقابل هدف أمام منتخب إيران القوي ، لا يستهان به على الإطلاق ،فهو يلعب بروح قتالية عالية ، فهذه هي طبيعته في الظروف العادية ، فما بالك بهذا الظرف الصعب الذي تمر به فلسطين ، وتجعله بالطبع أكثر رغبة وأكثر تحدياً، وقد اتضح أن منتخب إيران كان يعلم ذلك جيداً قبل اللقاء ، لذا كان حريصاً أن يكون هو الآخر أكثر شراسة ومن الدقيقة الأولى التي سجل فيها ، وأظهر قدراته التنافسية الهائلة التي تضعه في مقدمة المرشحين للقب. منتخب فلسطين لا يملك روحاً قتالية فحسب ، بل لديه نخبة من اللاعبين المهرة ، ولولا قوة الفريق الإيراني لخرج بأهداف أقل.

آخر الكلام

منتخب فلسطين هو الذي يهمنا الآن ودع مباراة إيران لوقتها، ولكي نحقق نتيجة إيجابية ،لابد أن يتحسن المستوى، الذي لم يكن في أفضل حالاته، رغم الفوز المهم على هونغ كونغ.

المسؤولية مشتركة بين اللاعبين والمدرب ، وإذا كنا نعول دائماً على أهمية دور اللاعبين في الميدان ، فإن المدرب عليه أن يقدم أفضل ما عنده في التشكيل المناسب أولاً، ثم قيادة المباراة خلال وقتها بنجاح ثانياً ،وكل التوفيق للأبيض الذي تنتظره جماهيره لاسيما تلك التي تزحف خلفه وترفع راياته في الدوحة.