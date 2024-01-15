المحللون يضبطون بوصلتهم

في القنوات الإخبارية، وفي مراكز الأخبار بالقنوات العامة، هناك قسم يطلق عليه ((قسم المراسلين وإنتاج المقابلات)). من مهام هذا القسم تكوين قاعدة من المحللين، للجوء إليهم عند وقوع الحروب والأزمات والأحداث الكبرى وغيرها. الأسماء التي تضمها هذه القاعدة تخضع لمواصفات معينة، أهمها أن تكون أفكار أصحابها وتوجهاتهم وميولهم السياسية والفكرية متفقة مع توجهات هذه القنوات وأهدافها، والأغراض التي أنشئت من أجلها، ومع سياسة وتوجهات الدول، التي تمثلها أو تنطلق منها، مهما كانت مساحة الحرية، التي تدعي القناة أنها توفرها لمن يظهر على شاشتها، مع الوضع في الاعتبار أن بعض القنوات تتعمد استضافة محللين مخالفين لتوجهاتها سعياً إلى مزيد من الإثارة.

هذه معلومة لا تخفى على الكثيرين، لكن البعض يتغافلون عنها، لأن رأي المحلل الذي يستمعون إليه، ويأنسون له يتفق مع رأيهم أو يدغدغ عواطفهم، ويقترب من أمنياتهم، رغم أن هذا الرأي قد لا يتسق مع ما يحدث على الأرض. كما أن العاملين في هذه الأقسام يتفقون مع المحللين، الذين يستضيفونهم على الخطوط الرئيسية، التي يجب أن يلتزموا بها، وعلى الخطوط الحمراء، التي يجب ألا يتجاوزوها قبل أن يضعوهم على الهواء في فترات البث المباشر، أو قبل أن يبدأ التسجيل في البرامج غير المباشرة، والذين شاهدوا المقاطع، التي تسربت من كواليس بعض القنوات، التي ترفع شعار الرأي والرأي الآخر، للاتفاقات التي كانت تتم بين المذيعين والمحللين، عندما يكون المذيع والمحلل Off Air وفقاً للمصطلح التلفزيوني، فوجئوا بهذه الحوارات، وما كان يتم الاتفاق عليه بين المذيع والمحلل من توجيه دفة الحوار إلى ناحية ما، وتكثيف الهجوم على بعض الدول، وتخفيفه عن بعضها سعياً إلى ((تبييض صفحة المؤسسة))، حسب تعبير المذيع، وهي مقاطع متاحة على منصة ((يوتيوب)) لمن يريد التأكد من هذا.

على خلفية هذه الآلية، التي تعمل من خلالها القنوات التلفزيونية، يجب أن نقيّم أداء المحللين، الذين نراهم على الشاشة كل يوم، خاصة السياسيين منهم والعسكريين، الذين يحملون رتباً عسكرية عالية، يُفترَض أن تمنحهم نوعاً من المصداقية، ولأن البوصلة عند وقوع الأحداث غالباً ما تكون متعددة الاتجاهات، فإن كل قناة تبحث عن المحلل، الذي يتفق مع اتجاه بوصلتها، والذي يمكن أن تدفعه إلى المزيد من الحماس، وتشجعه على الذهاب إلى الحد الأقصى، الذي تريد أن تأخذ المشاهد إليه، ولهذا برز محللون صارت أسماؤهم تُتداول بين جمهور المشاهدين، الذين صاروا يهتفون لهم، مثلما تهتف جماهير كرة القدم لنجومها المفضلين، طالبين منهم المزيد من التحليل، حتى لو كان هذا التحليل لا يخضع للمنطق والقواعد المتعارف عليها في المدارس المعروفة، وأصبحت مقاطع تحليلاتهم يتم تداول في وسائط التواصل الاجتماعي، وغدت لهم شعارات تلصق على زجاج السيارات في بعض الدول العربية.

ولأن سوق التحليلات أصبحت مغرية نظراً لما تلقاه من جماهيرية، ولما توفره هذه الجماهيرية من دخل مادي ومكانة اجتماعية، فقد نشط على وسائط التواصل الاجتماعي بعض المحللين، الذين كانت بداياتهم في القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وأصبح لهؤلاء المحللين قنوات خاصة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، كما أصبح لهم جمهور من المؤيدين يمطرهم باللايكات والدعم المادي والتعليقات، التي جعلت آراءهم ترقى إلى درجة الحقائق المسلم بها، وجعلت توقعاتهم أموراً واقعة لا محالة، حتى لو لم تقع فعلاً، لأن ذاكرة المحبين غالباً ما تكون مثل ذاكرة سمكة أو ذبابة، ولأن تتابع الأحداث وكثرتها غالباً ما تدفع هذه التوقعات إلى زاوية النسيان، لتحل محلها توقعات أخرى، تفرضها أحداث جديدة تجعل أذهان هؤلاء المحللين متحفزة للمزيد من التحليل، وتجعل جمهورهم متعطشاً للمزيد من التوقعات، التي تحيي الآمال في النفوس، وتجعلها تشعر بالنشوة والفرح.

صعود نجم المحللين وهبوطه مرتبط بدرجة سخونة الأحداث، ولأن الأحداث هذه الأيام ساخنة جداً في محيطنا العربي، فإن على المحللين أن يضبطوا بوصلتهم على الاتجاه المناسب للجمهور كي تضبط القنوات بوصلتها على من تختاره منهم، ونضبط نحن بوصلتنا على ما نختاره من قنوات.