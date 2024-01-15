ماذا يطلب العرب؟ وما المطلوب منهم؟

الكثير من الدول والجامعات ومراكز الدراسات في العالم تنظم سنوياً مؤتمرات ومنتديات لاستشراف المستقبل جيوسياسياً واقتصادياً على المستويين الإقليمي والعالمي ومناقشة الأفكار والمرئيات ذات الصلة بأحداث متوقعة قادمة أو أحداث سابقة ما زالت تداعياتها مستمرة.

لذا فإن حكومة دبي سنّت سنة حميدة منذ عام 2001 بعقد منتدى سنوي استراتيجي لبحث حالة العالم العربي، موكلة تنظيمه ورئاسته إلى رجل ألمعي مثابر من أبنائها المخلصين وهو معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي لخص في كلمته الافتتاحية الوضع بقوله: إن هناك ثلاثة تحولات استراتيجية في المنطقة العربية والعالم يجب التوقف عندها وهي: القضية الفلسطينية وما طرأ عليها مؤخراً وما صاحبها من مأساة إنسانية جديدة، وبروز دول الخليج العربية كشريك مؤثر وفاعل في القضايا العالمية السياسية والاقتصادية والمناخية والإنسانية والنفطية والرياضية، وتصاعد وتيرة الاستقطابات داخل المجتمعات فكرياً ودينياً وسياسياً واقتصادياً، بدليل تزايد الانقسام بين الشرق والغرب في القيم والتوجهات والثقافات وانحسار العولمة لصالح الشعبوية والحمائية.

في دورة المنتدى الذي انعقد مؤخراً بدبي، وكان لي شرف حضوره إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الفكر العرب والأجانب، كان السؤالان الطاغيان هما: ماذا يريد العالم من العرب؟ وماذا يريد العرب من العالم؟

والحقيقة أن هذين السؤالين المرتبطين والمتعاكسين يشكلان في حد ذاتهما معضلة لسبب بسيط هو أن مصطلح ((العالم)) يشير إلى أكثر من جهة لكل واحدة أجنداتها المتصادمة بشدة أجندات الجهة الأخرى. وكذا الحال مع مصطلح ((العرب)).

وبعبارة أخرى كان يمكن استخدام المصطلحين لو كان العالم موحداً أو كان العرب كتلة واحدة متحدة في أهدافها وسياساتها الإقليمية والدولية، لكن المشهد السياسي الراهن يقول إن هناك عالماً شرقياً تقوده الصين وروسيا الاتحادية في مواجهة عالم غربي تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعالماً ثالثاً تقوده مجموعة دول نامية هي الأخرى ليست على قلب رجل واحد.

أما العرب فمنقسمون إلى دول ذات سياسات عقلانية هادئة تحاول جاهدة أن تبني أوطانها وتحقق الازدهار والرخاء لشعوبها وتعمل من أجل الاستقرار والسلام والأمن في محيطها الجغرافي، تقابلها دول تعيش ــ للأسف ــ فوضى ((اللادولة)) فصارت ذات سياسات شعبوية وشعارات نضالية.

وهكذا، وجب إعادة صياغة السؤالين السابقين ليصبحا: ماذا يريد العالم الغربي من الدول العربية المعتدلة؟ وماذا تريد الدول العربية المعتدلة من العالم الغربي؟ هي الصيغة المناسبة للطرح والجواب، لأن الأول يهيمن اليوم على القرار الدولي والثانية تمثل مركز الثقل العربي.

طرح السؤال الأول في جلسة شارك فيها البروفسور ((فرنسيس فوكوياما)) أستاذ العلوم السياسية الأمريكي المعروف وصاحب نظرية ((نهاية التاريخ)) والدكتور ((باراغ خانا)) المؤسس والشريك لمؤسسة ((فيوتشر ماب)) واللذان تناوبا على الرد مشيرين إلى مطالب مثل الشراكات والتحالفات التي من شأنها تحقيق السلام والأمن العالمي وتوازن القوى وضمان تدفق النفط بأسعار معقولة، ومؤكدين أن ما يطلبه العالم من العرب يتقاطع مع ما يريده العرب لأنفسهم بحسب تعبير ((باراغ خانا)).

أما السؤال الثاني فقد خصصت له جلسة حوارية من أهم جلسات المنتدى وآخرها، حضرها شخصياً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ((رعاه الله))، وأدارها باقتدار الإعلامي المصري عماد الدين أديب، مستضيفاً فيها كلاً من الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والسفير نبيل إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق.

حفلت الجلسة باستعراض تاريخي لبعض الصراعات والأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت سلباً على العرب وأضاعت عليهم فرص السلام والاستقرار اللازمة لتوجيه كل طاقاتهم نحو البناء والتنمية، بل وخلقت أمامهم معوقات قوضت خططهم للتنويع الاقتصادي مبكراً. وفيها طرح المحاور سؤالاً عن صحة ما يتردد في الإعلام المضاد من وقت إلى آخر حول وجود خلافات بين السعودية وشقيقتها الإمارات، فتولى الرد تركي الفيصل وأنور قرقاش نافيين تلك الادعاءات ومشددين على أن ما يربط البلدين الجارين الحليفين أقوى من أي تباينات إنْ وجدت. بل إن أنور قرقاش استحضر ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ((حفظه الله)) ذات مرة من أنه لولا وجود دولة جارة مستقرة آمنة مثل السعودية لما تمكنت الإمارات من تحقيق نهضتها ورخائها وازدهارها وانطلاقتها التنموية المشهودة.

أما تركي الفيصل فقد أشار إلى الرحلات الجوية المكثفة بين المملكة والإمارات والتي تصل إلى 39 رحلة يومية كدليل على قوة ما يربط الشعبين، مضيفاً: ((الإماراتي مواطن سعودي والمواطن السعودي مواطن إماراتي لا فرق بينهما)).