العلاقات مفتاح النجاح

على مدار أيامنا نلتقي مع أناس جدد، نتبادل معهم أطراف الحديث، نقضي معهم أوقاتاً لا حدود لها، نتعلم منهم أشياء جديدة تساهم في فتح آفاقنا وإكسابنا معلومات لم نكن نعرفها من قبل، وفي المقابل نساهم في إثراء معارفهم بما نتملكه من خبرات اكتسبناها خلال مسيرتنا المهنية ونتيجة ما تعرضنا له من مواقف ولحظات نجاح وسقوط وغيرها. تلك اللقاءات تثري دائرتنا الاجتماعية وتساهم في توسيعها، تمنحنا الطاقة اللازمة للتواصل الاجتماعي، وتحفزنا في أحيان كثيرة على إعادة تقييم أولوياتنا وصياغة أهدافنا وتغيير رؤيتنا للحياة.

بعض اللقاءات ترفع مستوى السعادة لدينا، وتساهم في تحسين جودة حياتنا وتعزز الرضا الذاتي، وتمكننا من تجاوز التحديات والمواقف الصعبة، وترفع قدرتنا على التخطيط والتعلم، وتغذي فينا الرغبة بتحقيق الإنجاز والنجاح، وتلك هي من فوائد التواصل الفعال وتكوين الصداقات والانفتاح على الآخرين، حيث تشكل العلاقات الاجتماعية مرآة تعكس ما بداخلنا، وتبرز طموحاتنا وقدراتنا على تحقيق أحلامنا، وقد يساعدنا في ذلك محافظتنا على الابتسامة.

أهمية العلاقات الاجتماعية تتجلى في بيئة العمل، فتقديم الدعم المهني من شأنه تعزيز الروابط المهنية وتعزيز العمل الجماعي، ويوفر الفرص للتعلم والتطوير المستمر، ما يساهم في رفع مستوى ثقتنا بأنفسنا، وتحفيز الإنتاجية والتعاون بين أفراد فريق العمل، وهو ما ينعكس إيجاباً على خطط المؤسسات وقدرتها على تحقيق رؤاها وأهدافها المختلفة، وبلا شك أن ذلك ينشئ بيئة عمل صحية، قادرة على تمكين الموظف وتحفيزه على إطلاق العنان لمواهبه وتوظيف قدراته ومعارفه في تحسين بيئة العمل التي تعد فيها الثقة والصداقة عنصرين أساسيين لتحقيق النجاح والتعاون، فمن شأن ذلك أن يسهم في تحسين التواصل وتعزيز الدعم المتبادل، والخبرات والمعرفة المهنية، وهو ما ينعكس على تطوير المهارات الذاتية.

مسار:

الاهتمام بالآخرين واستخدام مهارات التواصل الفعَّال يساهم في بناء جسور قوية من التعاون