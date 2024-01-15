الخيال وصناعة الواقع

شعرت السيدة فجأة بعدم وضوح الرؤية وازدواجيتها بعد ولادتها مباشرة، راودها شعور غريب، وبعض الارتباك، لذا ذهبت إلى طبيبها، وتم تشخيصها، فزادت حيرتها أضعافاً، خصوصاً حين أخبرها الطبيب أن مشكلتها ليست في النظر، لأن فحوصاتها سليمة، لذا طلب منها إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، وبينت نتيجة الفحوصات آنذاك إصابتها بمرض التصلب اللويحي، الذي استمر ما يقارب 15 سنة، البداية كانت بلا شك مزمنة، ولكنها كانت تتخيل حياتها الوردية، بعد استكمال دراستها الجامعية، وتمكنت من التفوق والسيطرة على المرض بنجاح.

لا يمكن لهذه الدنيا أن تخلو تماماً من الضغوطات، فالإنسان بطبيعته متقلب المزاج والأحوال، فتارة تجده في قمة السعادة والراحة النفسية، وتارة حزيناً، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف تستطيع أن تحافظ على حالتك الإيجابية واستقرارك النفسي؟ خيال الإنسان ونظرته للأمور هي ما تحدد مصيره، فالشخص الذي يغذي عقله دائماً بالأفكار الإيجابية يحقق الكثير من النجاحات، رغم مروره بالكثير من المشاكل والإحباطات، ولكن البعض من الممكن أن يكونوا قد قطعوا شوطاً كبيراً من الإنجازات، ولكن حين عصف بهم تيار الفشل في بعض المواقف، استسلموا للتفكير والتخيل السلبي، فتوقفوا عند ذلك الحد، واكتفوا بما وصلوا إليه.

في علم النفس يعرّف الخيال بأنه القدرة العقلية على تجسيد أحاسيس غير موجودة في أرض الواقع، الذي يعتبر من أهم الأشياء التي تشكل وعي الإنسان، وتزداد تلك القدرة غالباً لدى الأطفال، حيث إنها تشكل جزءاً كبيراً في تطورهم العقلي والعاطفي، لذا يعتمد بعض الأطباء على خيال الأطفال كعلاج من خلال الألعاب للتغلب على مشاكلهم النفسية.

حتماً كل الإنجازات العظيمة تبدأ هناك بعيداً عن الأعين في عقل ذلك الإنسان، الذي يراها كأنها حقيقة وواقع مسلم به، فيؤمن بها القلب إيماناً راسخاً لا يتزعزع، لذا راقب أفكارك وخيالك، لأنها ستحدد في نهاية المطاف مصيرك.