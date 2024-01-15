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البرهان يجدد رفضه لقاء حميدتي ويتمسك بمخرجات جيبوتي

1/15/2024 7:26:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جدد مجلس السيادة الانتقالي في السودان رفضه عقد لقاء بين رئيسه عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشدد على أهمية تنفيذ نتائج القمة الأخيرة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) التي عقدت في جيبوتي لحل الأزمة السودانية.

وفي اجتماع دوري له شدد المجلس على أن الحكومة ترى أنه لا موجب لعقد قمة إيغاد في أوغندا، كما هو مقرر في 18 يناير الجاري، لمناقشة الأوضاع في السودان.

وكان البرهان عقد أول من أمس اجتماعاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة، حيث يجري الأخير جولة في السودان لبحث سبل إنهاء الحرب. وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد عرض البرهان على المبعوث الأممي انتهاكات ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية، وضد ممتلكات المواطنين.

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