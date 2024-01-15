محادثات السلام الأوكرانية في دافوس تنتهي «دون نتائج»

انتهى اجتماع مستشاري الأمن القومي في مدينة دافوس، الذي خصص لمناقشة خطة السلام في أوكرانيا، دون التوصل إلى نتائج ملموسة للمضي قدماً في مساعي وقف الحرب، وذلك بسبب عدم رغبة أطراف النزاع في تقديم تنازلات إقليمية، في الوقت الذي يشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي في منتدى ((دافوس))، بينما تتواصل الاعتداءات والهجمات بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت كييف تأمل أن يساعد الاجتماع، الذي عقد قبل البداية الرسمية للمنتدى الاقتصادي العالمي ((دافوس))، في بناء الدعم لخطة السلام المكونة من 10 نقاط بين دول الجنوب العالمي، والتي كان الكثير منها متردداً في دعم كييف. وقال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، الذي شارك في رئاسة الاجتماع، إن الاجتماع تناول النقاط المطروحة بشأن خطة السلام، ((لكن لا أوكرانيا ولا روسيا ـ التي لم تتم دعوتها ـ مستعدة لتقديم تنازلات إقليمية))، مضيفاً أنه لم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع آخر على مستوى القادة.

والشرط الرئيسي لصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي هو الانسحاب الكامل للقوات الروسية، وهو مطلب رفضه الكرملين. فيما استبعدت أوكرانيا إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ندد بالاجتماعات التي عقدت في وقت سابق ووصفها بأنها ((غير شرعية)).

وحضر نحو 83 وفداً يمثلون الدول والمنظمات الدولية، الأحد، الاجتماع الرابع على مستوى مستشاري الأمن القومي، وهو جزء من سلسلة اجتماعات تعود إلى يونيو. وشمل ذلك 18 شريكاً من آسيا و12 شريكاً من إفريقيا، وفقاً لإفادات الاتحاد الأوروبي. ولم تحضر الصين، الحليف الرئيسي لروسيا.

اعتراض

إلى ذلك، أعلنت روسيا أمس أن وسائل الدفاع الجوي الروسي تمكنت من اعتراض 3 صواريخ أوكرانية كانت تستهدف مقاطعة كورسك الروسية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن الدفاعات الجوية الروسية، وبحسب المعلومات الأولية، اعترضت 3 صواريخ أوكرانية فوق حي فاتيجسكي بمقاطعة كورسك، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وكانت طائرات مسيرة أوكرانية، هاجمت قرية تيتكينو في مقاطعة كورسك، ما أدى إلى إصابة شخص.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أمس أنها أسقطت طائرتين حربيتين روسيتين فوق بحر آزوف، ما يمثل ضربة كبيرة لروسيا في منطقة تسيطر عليها. لكن الجيش الأوكراني لم يوضح كيف أُسقطت الطائرتان اللتان تستخدمان للاستطلاع وتحديد الأهداف والتنسيق بين القوات.

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