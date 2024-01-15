بريطانيا تعلن عن أكبر مشاركة لقواتها في مناورات لـ«الناتو» منذ عقود

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، عزمها إرسال نحو 20 ألف جندي، للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي ((الناتو)) بأوروبا في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني، سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات، وطائرات هجومية من طراز F - 35 B وطائرات استطلاع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن المناورات بالذخيرة الحية، وتتضمن قفزات بالمظلات، وقوة مروحية مشتركة للجيش والبحرية، وقوات العمليات الخاصة بالجيش عند الانتشار.

وسيشارك الجيش البريطاني في هذه المناورات لاختبار وتعزيز جاهزية القوات البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وتعزيز قدرتها على العمل بشكل مشترك مع القوات المتحالفة.

سيشهد النشر استخدام المملكة المتحدة لأحدث الطائرات المقاتلة، وطائرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والسفن الحربية والغواصات الأكثر تقدماً التابعة للبحرية الملكية، ومجموعة كاملة من قدرات الجيش، بدءاً من الخدمات اللوجستية إلى المدرعات وحتى قوات العمليات الخاصة، وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وعزز حلف شمال الأطلسي عدد قواته الجاهزة للقتال بعد حرب أوكرانيا قبل عامين تقريباً، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

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