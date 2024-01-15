عملية دهس قرب تل أبيب و3 قتلى فلسطينيين في الضفة

قتلت امرأة وأصيب ما لا يقل عن 17 شخصاً آخرين بجروح أمس، في عملية دهس في رعنانا شمالي تل أبيب، وفق ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شابتاي للصحافيين إن ((منفذي الهجوم هما قريبان من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. قادا مركبتين ..وقاما بدهس عدة أشخاص)).

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا في بيان أن ((امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا وتوفيت متأثرة بجروحها رغم جهودنا لإنقاذها)).

وأفادت خدمات الإسعاف أنها أحصت 17 جريحاً على الأقل، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

من جهته، قال جهاز الأمن الداخلي ((شين بيت)) في بيان إنه يحقق مع المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 25 و44 عاماً.

ونقلت وكالة رويترز عن آفي بيتون قائد شرطة المنطقة الوسطى قوله للصحافيين في رعنانا، حيث وقع الحادث ((لقد خرجا معاً في نفس الوقت إلى وجهتين مختلفتين وأخذا سيارتين ونفذا سلسلة من عمليات الدهس)).

في الضفة

إلى ذلك، لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة أمس. ولقي فارس محمود عبدالله خليفة حتفه برصاص الجيش الإسرائيلي قرب طولكرم، وكذلك الشاب محمد حسن أبو سباع (22 عاماً) والفتاة عهد محمود أولاد محمد (24 عاماً) في دورا بالخليل.كما اعتقل الجيش الإسرائيلي 25 طالباً من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بتهمة الانتماء إلى حركة حماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز