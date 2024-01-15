مسؤولون أمميون: غزة مهددة بالجوع والمرض على نطاق واسع

حذر رؤساء ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة، أمس، من أن غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات وإلا فإن سكانها سيعانون من المجاعة والمرض على نطاق واسع.

وفي حين أن رؤساء وكالات الأمم المتحدة لم يوجهوا أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل، إلا أنهم قالوا إن تسليم المساعدات يتعرقل، بسبب فتح عدد قليل للغاية من المعابر الحدودية، وبطء عملية فحص الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة، واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع، وهي الأمور التي تلعب إسرائيل دوراً حاسماً فيها.

وقال برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية إنه يجب فتح طرق دخول جديدة إلى غزة، ويجب السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول كل يوم، ويجب السماح لعمال الإغاثة وأولئك الذين يطلبون المساعدة بالتنقل بأمان.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: ((إن الناس في غزة يواجهون خطر الموت من الجوع على بعد أميال قليلة من شاحنات مملوءة بالأغذية. كل ساعة ضائعة تعرض حياة عدد لا يحصى من الناس للخطر)).

وذكرت وكالات الأمم المتحدة أنها تريد الوصول إلى ميناء أسدود على بعد حوالي 40 كيلومتراً شمال غزة، وهو ما تقول إنه سيسمح بشحن كميات أكبر من المساعدات، ثم إرسالها مباشرة إلى شمال غزة، والتي قامت إسرائيل بتسوية جزء كبير منها بالأرض في الأسابيع الأولى للحرب.

وألقت إسرائيل باللوم على الأمم المتحدة، ومنظمات أخرى في مشاكل توصيل المساعدات، وقال موشيه تيترو، المسؤول الإسرائيلي في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية: إن تسليم المساعدات سيكون أكثر بساطة إذا زادت الأمم المتحدة عدد العمال القادرين على تلقي الإمدادات وتعبئتها.

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