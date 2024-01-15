النازحون في غزة بين القصف والبرد

في خيمة من القماش والبلاستيك نصبت في العراء في جنوب مدينة رفح، يجلس إسماعيل نبهان (60 عاماً) مع أبنائه وأحفاده أمام موقد نار للحصول على بعض الدفء... البرد قارس، والخيمة تصارع الرياح الشديدة في محاولة للصمود.

وتنبعث من الخيمة التي يسكن فيها 28 فرداً رائحة كريهة بسبب إشعال حطب وقطع بلاستيكية، كما يملأ الدخان الخانق المكان.

وتقول رائدة عوض، زوجة إسماعيل نبهان، ((الدخان الذي نستنشقه من حرق البلاستيك يحرق صدورنا)). إلى جانبها، يسعل حفيدها. وتقول عوض (50 عاماً) ((جميع الأطفال مرضى من الرائحة ومن البرد، لا يتوقفون عن السعال والرشح، الملابس ليست ثقيلة بشكل كاف لتدفئتهم)). وتضيف ((الأغطية بالكاد تكفي، كل ثلاثة يتشاركون بغطاء واحد)).

في رفح، يقول محمد كحيل النازح من شمال القطاع ((ليس لدينا طعام ولا ماء أو تدفئة. نحن نتجمّد حتى الموت)).

ونزحت حنين عدوان (31 عاماً)، الأم لستة أطفال النازحة من مخيم النصيرات في وسط قطاع الى رفح، ((في الليل، أشعر أننا سنموت من البرد، جميعنا مرضى نعاني من الرشح والسعال)).

وتضع عدوان التي تبعد خيمتها مئات الأمتار عن البحر، ثلاث فرشات فوق بعضها لتجنب البرد.

وتقول ((لا يوجد وسيلة للتدفئة سوى النار، لكن سعر الحطب مرتفع ولا نملك نقوداً. نشعل النار بالبلاستيك، نختنق من الرائحة)).

إلى جوارها، يجلس ابنها فادي (14 عاماً) الذي يتولى توفير البلاستيك لإشعال النار. ويقول الفتى وهو يشير إلى يديه اللتين صبغتا باللون الأسود ((أذهب هناك بالقرب من برك الصرف الصحي عند الحدود، يوجد أسفلها بلاستيك تحت الرمل، أقوم يومياً بالحفر وتقطيع البلاستيك بالسكين)).

ويقول غير مكترث بالجروح التي تغطي يديه نتيجة هذا العمل ((يموت إخوتي من البرد في الليل وأنا أيضاً، يجب أن نشعل أي شيء وإلا سنتجمد)).

في خيمة مجاورة، يعد خالد فرج الله (36 عاماً) الخبز لعائلته المؤلفة من ستة أطفال بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. يخبز فرج الله الذي نزح من منزله شرق مدينة غزة الأرغفة في زاوية الخيمة ويناولها لابنه.

ويقول ((بعد الثانية فجراً، لا يتمكن أحد من النوم بسبب شدة البرد حتى لو وضعت ألف بطانية، الأرض باردة والتراب ينقل الرطوبة والبرد)). ويتشارك أطفاله الستة ثلاث فرشات. ويصارع الأب ما بين إشعال النار للتدفئة وخوفه من القصف.

ويقول ((كل ليلة أشعل النار داخل الخيمة من أجل التدفئة، لأنني أخاف أن يقصفنا الطيران الإسرائيلي)). ويستدرك ((أصبح لدينا هاجس أنهم (إسرائيل) يمكن أن يقصفوا لأي سبب)).

ويشير الأب إلى طفله ((سند)) بأسف. ويقول ((كان يتفاعل ويضحك، لكنه أصبح دائم الصمت ولا يتحرك خصوصاً أنه طيلة الوقت مريض بسبب البرد ولا يحصل على أدوية)).

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