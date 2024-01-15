أمريكا تطالب إسرائيل بالتحول لعمليات استهدافية في غزة

طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالتحول إلى عملية ((أكثر استهدافاً)) في غزة، وبضرورة تجنب القصف العشوائي، في وقت قرر الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من القطاع.

وفي حين أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوئاف غالانت انتهاء مرحلة التوغل العسكري المكثف شمالي القطاع أكد مسؤول أمريكي رفيع، مجدداً، ضرورة أن تتحول إسرائيل إلى القيام بضربات أكثر استهدافاً في غزة، وذلك في علامة واضحة على تزايد الإحباط في واشنطن إزاء الرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات، التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

الوقت المناسب

وعندما سُئل عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات، جون كيربي، للصحافيين: ((لقد تحدثنا معهم (إسرائيل) بصورة مكثفة بشأن التحول إلى عمليات منخفضة الكثافة)).

وقال لشبكة ((سي بي إس)) أول من أمس (بالتوقيت المحلي): ((نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب من أجل هذا التحول)). وأضاف أن إسرائيل ((اتخذت بعض الخطوات التمهيدية لمحاولة الوصول إلى تلك النقطة))، ومن بينها ((الاعتماد بقدر أقل قليلاً على الغارات الجوية))، ثم قال: ((نعتقد أن الوقت قد حان من أجل القيام بهذا التحول)).

في الأثناء، أعلن يوئاف غالانت انتهاء مرحلة التوغل العسكري المكثف شمالي القطاع. وأضاف إن المناورة المكثفة ستنتهي قريباً في جنوبه تمهيداً للانتقال للمرحلة التالية. وبحسب غالانت ((في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية)).

وقال غالانت أمس إن الفلسطينيين سيتولون حكم القطاع بعد انتهاء الحرب وفق قوله.

وفي اليوم الواحد بعد المئة للحرب قال الجيش الإسرائيلي إنه سيقوم بعمليات أكثر استهدافاً ضد قادة حماس ومواقعها في الجنوب، بعد هجوم أولي شامل، ركز على إخلاء الطرف الشمالي من القطاع.

ونقلت ((سكاي نيوز عربية)) عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها: إن الجيش الإسرائيلي قرر سحب الفرقة 36 من غزة، في أحدث مؤشر على التحول في طبيعة العمليات العسكرية، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع صحيفة إسرائيل هيوم، إن الجيش قرر سحب الفرقة 36، التي تضم اللواء غولاني، واللواء 188، واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية، ولواء عتسيوني الاحتياطي.

وبحسب المصادر غادرت قوات الفرقة 36 غزة لفترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، على أن يتم في نهاية الفترة التنشيطية، وبحسب تقييم الوضع، تحديد استمرار النشاط العملياتي لقوات الفرقة.

ولا تزال هناك ثلاث فرق قتالية في القطاع، إلى جانب القوات الخاصة، التي تواصل القتال في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق، أمس، نقلت إسرائيل وحدة دوفديفان من القوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية وسط مخاوف من انفجار الأوضاع هناك.

قصف مستمر

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن حصيلة الضحايا في القطاع منذ اندلاع الحرب ارتفعت إلى 24100 قتيل، و60834 جريحاً، أغلبيتهم من النساء والفتية والأطفال. وأضافت أن 132 منهم قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، ولا يمكن الوصول إليهم.

وقال سكان إن الاتصالات في أنحاء القطاع لا تزال مقطوعة لليوم الرابع على التوالي. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل مسلحين فلسطينيين اثنين في غارة جوية على مركبة كانت تنقل أسلحة في جنوب خان يونس، كما أغار على مركز قيادة لحماس في المدينة، وهاجم مستودعين للأسلحة.

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