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هجوم حوثي يستهدف سفينة أمريكية قرب سواحل عدن

1/15/2024 7:26:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت القيادة الوسطى الأمريكية ((سنتكوم)) إن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً، وأصابوا سفينة الحاويات ((نسر جبل طارق)) التي تمتلكها وتديرها شركة أمريكية في جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية صاروخاً حوثياً من نوع كروز مضاداً للسفن حاول استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ((لابون)) العاملة في جنوب البحر الأحمر.

وقالت شركة ((إيجل بالك شيبنج)) الأمريكية أمس إن سفينتها ((نسر جبل طارق)) للبضائع الجافة استُهدفت ((بمقذوف مجهول)) في أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن وتعرضت حمولتها لأضرار محدودة.

وقالت الشركة في بيان ((نتيجة لذلك تعرضت السفينة لأضرار محدودة بأحد مخازن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة)). وأضافت ((تم التأكد من سلامة جميع البحارة على متن السفينة. السفينة تحمل شحنة من منتجات الصلب)).

وكانت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، أعلنتا أن صاروخاً حوثياً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، جنوب شرق ساحل عدن في اليمن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة أمس إن الهجوم وقع على بُعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق سواحل مدينة عدن اليمنية، لافتة إلى أن الصاروخ أصاب الجانب الأعلى للجهة اليسرى من السفينة.

بدورها، قالت شركة أمبري الأمنية البحرية البريطانية إن الهجوم وقع قرب عدن واستهدف سفينة بضائع سائبة ترفع علم جزر المارشال ومملوكة لأمريكا.

وأضافت الشركة أن الهجوم استهدف مصالح الولايات المتحدة رداً على ضرباتها العسكرية لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن.

في الأثناء، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن المملكة المتحدة سوف ((تدرس)) ما إذا كانت سوف ((تتخذ مزيداً من الإجراءات)) لردع هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة ((بي ايه ميديا)) البريطانية عن شابس القول إن بريطانيا في حاجة ((للانتظار)) لترى ما سيحدث بعد الهجمات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة الجمعة الماضية، التي أعقبت أسابيع من الهجمات على حركة الشحن على طول الطريق الدولي الحيوي من جانب الحوثيين.

كما رفض استبعاد المشاركة في المزيد من الهجمات الجوية المنسقة.

وأوضح شابس أن الهجمات ((غير مقبولة على الإطلاق)) حيث تضررت سفن من أكثر من 50 دولة. من جهة أخر، فشلت محاولة جديدة للحوثيين لاستهداف الملاحة في خليج عدن بصاروخ باليستي سقط على بعد 30 كيلو متراً من موقع إطلاقه في شمال محافظة الضالع.

وذكر شهود لـ((البيان)) أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً من موقع عسكري مستحدث بالقرب من قريه الجعيفري في مديرية دمت شمال الضالع على حدود محافظة إب باتجاه خليج عدن، إلا أنه سقط على بعد 30 كم في مديرية جحاف في محافظة الضالع،‏ وبالتحديد في منطقة الجدس غير المأهولة بالسكان.

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