«كهرباء دبي» تمدد 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية 2023

انسجاماً مع جهودها لإنشاء بنية تحتية رقمية فائقة التطور ترتكز على التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مددت هيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2023 في مناطق مختلفة في دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة إلى 3,998 كيلومتراً، بزيادة قدرها 10 % مقارنةً بالعام 2022.

وتستثمر الهيئة في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية، وتتجاوز قيمة الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة 214 ملیار درھم، حتى تاریخ 30 یونیو 2023. وتسهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نلتزم بتوفير أفضل بنية تحتية وتعزيز أدائنا، وتقديم خدماتنا الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز. ونواصل توسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعتبر((الشبكة الذكية)) التي تنفذها الهيئة، باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات)).

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تسهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة (إنفرا X) إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن ((ديوا الرقمية))، والذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية، على توفير خدمات رقمية رائدة ودعم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها ((ديوا الرقمية))، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية. وتؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية في دولة الإمارات وتوسيع نطاقها.

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