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«الصناعة الأمنية» تستعرض ابتكاراتها وحلولها الرائدة في «إنترسيك»

1/15/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي في معرض ((إنترسيك)) للأمن والسلامة، بحلة مختلفة ومتميزة لعام 2024 بحضور خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة، والمهندس عارف الجناحي، المستشار الأمني للمؤسسة، وتأتي هذه المشاركة بهدف عرض أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تُقدمها في المجالات الأمنية المختلفة، لا سيما في قطاع الأمن الخاص، حيث تعد المؤسسة الداعم الرئيسي لهذا القطاع الهام.

نظام شاحن

وسيتم عرض أربعة برامج في غرفة عمليات فريدة من نوعها تمتاز بها منصة المؤسسة، من أبرز: نظام شاحن، نظام تتبع المواد الخطرة، محطة تأكيد إنذار الحريق، والنظام الذكي لإدارة الحراس. كما ستُعرض خدمات المؤسسة التي من خلالها سيتم تعريف الزوار على المؤسسة وأحدث خدماتها الأمنية. وخصصت منصة المؤسسة مساحة لإبراز المشاريع والبرامج المدعومة من قبلها. كما تتواجد رابطة المحترفين الأمنيين ضمن منصة ((سيرا))، والتي تطلق من خلالها خطتها الاستراتيجية الجديدة، حيث تفتح باب التسجيل لأعضاء جدد في الرابطة خلال المؤتمر.

جلسات توعوية

وتعقد المؤسسة في منصتها جلسات توعوية أمنية ومحاضرات وورش عمل للزوار يومياً، وتتطرق فيها للبرامج الأمنية المستخدمة مثل: مدار، وفيديو جارد، وسيتي رينج، وورشة مخصصة للجمهور لتثقيفهم حول كيفية تصميم المخططات الأمنية لمنازلهم السكنية.

مشاركة فاعلة

يضاف إلى ذلك المشاركة الفاعلة من قبل فريق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في المؤتمر الذي يتم تنظيمه سنوياً على هامش المعرض، والذي يدور حول أهم التحديات الأمنية وتتلاقى فيه الخبرات من مختلف الجهات المحلية والدولية. وتختتم المؤسسة مشاركتها في مؤتمر قيادات ((سيرا))، حيث تستعرض فيها قيادات المؤسسة جلسة بعنوان الاستثمار في قطاع الصناعة الأمنية، وجلسة بعنوان رابطة المحترفين الأمنيين: مستقبل المحترفين الأمنيين والاستراتيجيات الجديدة، إلى جانب جلسة الإجابة عن استفسارات وأسئلة المتعاملين وزوار المعرض حول خدمات المؤسسة.

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