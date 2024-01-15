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جامعة الخليج الطبية بعجمان تعتمد مبادرة لتعيين طلابها المواطنين

1/15/2024 7:26:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان لـ((البيان))، أن الجامعة اعتمدت مبادرة لتعيين طلابها المواطنين، مؤكداً أنه تم تعيين عدد من الطلبة المواطنين وهم في مقاعد الدراسة، من خلال مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع ((نافس)).

ولفت إلى أن عدد الطلبة الدراسين بالجامعة بلغ 2500 طالب وطالبة، وتبلغ نسبة المواطنين منهم 20 %، كما أن هناك 23 برنامجاً معتمداً من التعليم العالي، و5 برامج معتمدة عالمياً. وأشار إلى أن الجامعة طرحت برامج أكاديمية جديدة تدعم سوق العمل بكوادر وطنية، أبرزها الماجستير في تشخيص الموجات الصوتية، والذي يهدف إلى تأهيل وترخيص أخصائيي التشخيص بالموجات الصوتية، إضافة إلى اعتماد برنامجين، الأول برنامج مساعد طبيب أسنان، والثاني برنامج فني صيدلة، وهما برنامجان مطلوبان لسوق العمل نظراً لندرة المتخصصين فيهما، ما يعد فرصة مميزة للملتحقين بهما، من خلال تمكينهم من إيجاد وظائف وبالتالي الانخراط في تلك الوظائف بعد التخرج مباشرة.

وأكد أنه جار اعتماد برنامج الماجستير في الرعاية المركزة لحديثي الولادة من الأطفال المبتسرين، وجار عمل دراسات لإدخال الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات في برامج الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية لمنح درجة البكالوريوس والماجستير التنفيذي.

وذكر أن جامعة الخليج الطبية لديها 23 برنامجاً معتمداً من التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد 5 برامج أكاديمية عالمياً، كما تقدم الجامعة برنامجاً تعليمياً طبياً مستمراً معتمداً من الهيئات المعنية بالدولة لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال مختبراتها الطبية المميزة، ومن أهم نقاط قوته هو المنهج المبتكر، والتدريب السريري في مستشفيات الجامعة الأكاديمية ومعاهد البحث المتقدمة.

وتابع: كما تواصل الجامعة اجتذاب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم بسبب تعاونها الدولي، ومناهجها المستقبلية، ومنهجية التدريب التي تدعمها التكنولوجيا.

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