جامعة خليفة تطلق أكاديمية متخصصة في الأمن السيبراني

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني، بهدف توفير برامج تدريب معتمدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وستوفر الأكاديمية الجديدة تدريباً للأفراد والطلبة والشركات والمؤسسات في المجالات المتعلقة بالقضايا الأمنية من خلال العمليات التكنولوجية والتنظيمية والمنهجية، كما ستمنح طلابها ومتدربيها شهادات معتمدة بعد نهاية البرنامج.

وتوفر الأكاديمية مبادرات تدريبية خاصة تلبي حاجات المؤسسات داخل دولة الإمارات، حيث صُممت البرامج لتوجيه الأفراد والقطاعين الحكومي والصناعي وصنّاع السياسات في آلية الاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية لإيقاف الجرائم الإلكترونية قبل حدوثها، حيث تم تزويدها بمنصات عالمية مثل منصتي ((ليوناردو)) و((سايبر رينج)) التي يعتمد تصميمهما على توفير محاكاة عالية الدقة لتنفيذ سيناريوهات التشغيل التفاعلية.

وخضع المتخصصون بالأمن السيبراني، من الذين انضموا إلى الأكاديمية مؤخراً، لبرنامج تدريب استمر 6 أسابيع في أكاديمية ليوناردو بمدينة جنوة الإيطالية، حيث اكتسبوا خبرة في استخدام منصات ((ليوناردو)) و((سايبر رينج)) و((سايبر ترينر)).

ويُتوقع أن تسهم الأكاديمية في تعزيز البرامج البحثية والأكاديمية العريقة في جامعة خليفة، والتي تمنح درجات أكاديمية ذات مستوى عالٍ من التخصص تتيح للطلبة الحصول على أفضل شهادات الدكتوراه عبر الاستفادة من خبرات حماية نظم الأمن الرقمي وتعزيز مرونة الأصول المهمة عالمياً.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن أكاديمية جامعة خليفة تحمل في طياتها الكثير من البرامج الرئيسية والمهمة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، إذ تضم تخصصات تقنية يحصل من خلالها المتدرب على شهادة معرفية لأفضل الممارسات العلمية.

وشدد الدكتور الكويتي على أهمية تعزيز ثقافة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع تجاه الجرائم الإلكترونية والتي تنتشر عبر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على البنى التحتية المتقدمة للدولة عبر تحقيق الأمن السيبراني، حيث يعتبر الطلبة هم خط الدفاع الأول بالإضافة إلى وعي جميع شرائح المجتمع.

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