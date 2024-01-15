«بيئة أبوظبي» تطور 6 برامج لتعزيز الاستدامة البيئية

تتبنّى أبوظبي نظام سياسات وتشريعات محلياً جوهره الاستدامة البيئية يضمن المشاركة والمرونة الاستباقية، ليجعلها الإمارة الأكثر إلهاماً في مجال السياسات والتشريعات الخضراء، ومن خلال محور ((السياسات والتشريعات الخضراء الأكثر إلهاماً)) ضمن خطتها المئوية البيئية 2071، تعمل هيئة البيئة في أبوظبي بشكل دؤوب مع شركائها لخلق ثقافة مجتمعية بيئية لإيمانها بأن حماية البيئة عمل تشاركي بين جميع القطاعات والأفراد، وعملت الهيئة ضمن هذه الرؤية على تطوير 6 برامج ستسهم مستقبلاً في تحقيق تقييم فعال للجهود البيئية يتسم بالدقة والشفافية.

ويتمثل البرنامج الأول في ((السهم البيئي)) وهو منظومة سياسات شاملة ومترابطة لجميع المجالات البيئية، تضع الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق البحوث والمعرفة المتطورة، ومختبر بيئي للسياسات المطروحة أو قيد التحضير.

ويركز البرنامج الثاني على ((التنمية الخضراء))، وهي سياسات تنموية خضراء للمجالات والقطاعات غير البيئية تصمم بأفضل معايير الاستدامة البيئية من خلال وضع آليات تضمن هذا الدمج، وتوفر التوجيه المستمر للجهات الحكومية والخاصة بأفضل الممارسات البيئية.

ويركز البرنامج الثالث على ((العدالة الخضراء)) ويتمثل في تعزيز الالتزام البيئي في ظل التغيرات المتسارعة من خلال إطار تشريعي بيئي شامل وقوانين خضراء ملزمة ومنظومة رقابية متقدمة ومترابطة تدمج البشر والآلات والشبكات، ومنصة للمحامين البيئيين هدفهم تعزيز حماية البيئة. ويرتكز البرنامج الرابع على تعزيز ((المرونة المبتكرة))، وهي إطار ذكي ومرن لوضع وتصميم التشريعات البيئية، وآليات وأساليب عمل مبتكرة تضمن مرونة القرارات والسياسات الحكومية في ظل المستجدات المتسارعة وغير المتوقعة كالأوبئة والكوارث وغيرها.

ويتطرق البرنامج الخامس إلى موضوع مهم يتمثل في توظيف التكنولوجيا المتقدمة من خلال ((المقيم الآلي)) لتحقيق النمذجة الذكية والحصول على تقييم فعال، واتخاذ القرارات التصحيحية السريعة، واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلة والروبوتات في الإنفاذ وجمع البيانات. أما البرنامج السادس، فهو ((محطة الإشراك)) المعنية بتحديد ردود فعل ومواقف الأفراد في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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