Tuesday, 16 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معرض الصحة العربي 2024 ينطلق 29 يناير

1/15/2024 7:26:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل تحت شعار مستقبل الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تستعرض تلك الدورة نماذج من المستشفيات الذكية، وتقنيات جديدة لعمليات الولادة، ومن المتوقع أن يشهد معرض الصحة العربي 2024 مشاركة أكثر من 3.450 عارضاً وأكثر من 110.000 زائر متخصص في قطاع الرعاية الصحية من 180 دولة.

وخلال المعرض سيتم تسليط الضوء على المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل البيني بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي، التي ستوفر للزوار رحلة غامرة مع عروض توضيحية حية توضح كيفية تفاعل التقنيات المتعددة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية التي من شأنها تحسين تجربة المريض بشكل عام.

يشار إلى أن منطقة التشغيل البيني تقع ضمن قطاع تحول الرعاية الصحية، وستضم أربع غرف توضيحية، بما في ذلك غرفة المخاض والولادة وحديثي الولادة، مما يمنح الزوار نظرة عامة خطوة بخطوة على أحدث التقنيات المستخدمة أثناء الولادة، بما في ذلك مراقبة الجنين إلكترونياً، ومتابعة التصوير بالموجات فوق الصوتية، وفحص ضغط الدم، كما سيتم أيضاً عرض غرف للعمليات ووحدة العناية المركزة وغرفة الطوارئ.

وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 سيكشف المعرض عن تطورات عالمية غير مسبوقة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المميزات التي تستعرض أحدث الابتكارات المتطورة التي من شأنها تغيير مستقبل رعاية المرضى والقطاع الطبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107723863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث