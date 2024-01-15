معرض الصحة العربي 2024 ينطلق 29 يناير

تنطلق الدورة التاسعة والأربعون لمعرض الصحة العربي 2024 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 29 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل تحت شعار مستقبل الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تستعرض تلك الدورة نماذج من المستشفيات الذكية، وتقنيات جديدة لعمليات الولادة، ومن المتوقع أن يشهد معرض الصحة العربي 2024 مشاركة أكثر من 3.450 عارضاً وأكثر من 110.000 زائر متخصص في قطاع الرعاية الصحية من 180 دولة.

وخلال المعرض سيتم تسليط الضوء على المستشفى الذكي ومنطقة التشغيل البيني بالشراكة مع كليفلاند كلينك أبوظبي، التي ستوفر للزوار رحلة غامرة مع عروض توضيحية حية توضح كيفية تفاعل التقنيات المتعددة بسلاسة مع أحدث المعدات الطبية التي من شأنها تحسين تجربة المريض بشكل عام.

يشار إلى أن منطقة التشغيل البيني تقع ضمن قطاع تحول الرعاية الصحية، وستضم أربع غرف توضيحية، بما في ذلك غرفة المخاض والولادة وحديثي الولادة، مما يمنح الزوار نظرة عامة خطوة بخطوة على أحدث التقنيات المستخدمة أثناء الولادة، بما في ذلك مراقبة الجنين إلكترونياً، ومتابعة التصوير بالموجات فوق الصوتية، وفحص ضغط الدم، كما سيتم أيضاً عرض غرف للعمليات ووحدة العناية المركزة وغرفة الطوارئ.

وقال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 سيكشف المعرض عن تطورات عالمية غير مسبوقة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المميزات التي تستعرض أحدث الابتكارات المتطورة التي من شأنها تغيير مستقبل رعاية المرضى والقطاع الطبي.

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