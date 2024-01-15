وفاة مريضة سرطان قادمة من غزة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة إحدى مريضات السرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، التي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأشارت إلى أن المريضة البالغة من العمر 35 عاماً كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة.

وأكدت الوزارة مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

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