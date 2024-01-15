وفاة مريضة سرطان قادمة من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة إحدى مريضات السرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، التي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.
وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
وأشارت إلى أن المريضة البالغة من العمر 35 عاماً كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة.
وأكدت الوزارة مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN15012024000110011019ID1107723862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.