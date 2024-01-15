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شرطة لندن الكندية: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعزز الكفاءات

1/15/2024 7:26:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المفوض العام في شرطة لندن الكندية، سكوت غويلفورد، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 يعتبر فرصة للقاء نُخب فرق ((سوات)) على مستوى العالم والتدرب معهم جنباً إلى جنب والتنافس ضدهم، مشيراً إلى أن مواجهة فرق ((سوات)) رفيعة المستوى تسمح لفريق شرطة لندن الكندية بتحديد نقاط التحسين، وتعزز الدافع للوصول إلى مستوى كفاءتهم وتجاوز هذه المستويات.

وحول استعدادات الفريق، قال سكوت غويلفورد: ((تحرص وحدة الاستجابة للطوارئ في شرطة لندن الكندية المُشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 على الحفاظ بشكل دائم على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد، ولذلك يخضع الفريق لدورات تدريبية أسبوعية مُكثفة بشكل مُنتظم، هذا بالإضافة إلى المشاركة في مسابقات الرماية المحلية حيث حقق الفريق فيها نتائج مُتميزة، ونحن نفخر بأدائنا المتميز والمستمر)).

وتابع: ((نعتمد في تدريباتنا على استراتيجية شاملة في تنفيذ التكتيكات الشرطية، حيث نسعى لتحقيق الاحتراف في جميع الجوانب، وفلسفتنا التدريبية تُركز على مبدأ ((السرعة تكمن في الانسيابية))، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التنفيذ السلس لتحقيق أقصى درجات الكفاءة.

وأضاف: ((ومن خلال الانخراط في التدريب التعاوني مع المُحترفين في مجال (سوات) من جميع أنحاء العالم، نتبادل الأفكار والابتكارات، والتطوير التكتيكي والتحديث في آليات عملنا من معدات وتكنولوجيا، وهذا يسمح لنا أن نكون في الصدارة بمجال عملنا، وأن نوسع معرفتنا باستمرار والبقاء في الطليعة)).

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