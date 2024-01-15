جامعة الإمارات تموّل 132 مشروعاً بحثياً تعزز الابتكار والتطوير

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل 132 مشروعاً بحثياً متنوعاً بجميع التخصصات العلمية في الجامعة، بهدف دعم الباحثين في استكشاف موضوعات مبتكرة وحلّ التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن هذه الخطوة تبرز التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزيز البحث العلمي والابتكار وتقديم دعم قوي للمجتمع البحثي، كما يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الدولة وذلك ضمن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار (2023 - 2026).

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي عبر هذه المشروعات البحثية التي تخدم قطاعات حيوية مجتمعية مهمة، إذ يتوقع أن تُسهم النتائج في تحسين الابتكار والتنمية في المنطقة كما تشجع الجامعة على التفاعل الاجتماعي والاقتصادي عبر البحوث التي تعالج قضايا مهمة وتُسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز استراتيجية الجامعة الطموحة نحو بناء مجتمع علمي قوي ومستدام عبر زيادة الإنتاج البحثي بوساطة النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، إذ يعزز الاستثمار في البحث العلمي قدرات الباحثين ويُسهم في تقديم حلول مجدية للتحديات المعاصرة.

وأضاف: إن تمويل المشروعات البحثية المختلفة التي يبلغ عددها 132 مشروعاً بحثياً تتوزع على النحو التالي: 38 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المتقدمة، و24 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث الاستراتيجية، و48 مشروعاً بحثياً في برنامج المنح البحثية لأعضاء التدريس الجدد و17 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المشتركة مع الجامعات الآسيوية AUA، و5 مشروعات بحثية في برنامج زمالة جامعة الإمارات ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي.

وتتوزع المشروعات البحثية حسب الكلية على النحو التالي: 29 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم، و37 مشروعاً بحثياً لكلية الهندسة، و20 مشروعاً بحثياً لكلية الطب والعلوم الصحية، و11 مشروعاً بحثياً لكلية الزراعة والطب البيطري، و12 مشروعاً لكلية تقنية المعلومات، و8 مشروعات لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و10 مشروعات بحثية لكلية الإدارة والاقتصاد، و4 مشروعات بحثية لكلية التربية، ومشروع بحثي لكلية القانون.

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