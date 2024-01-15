حاكم الشارقة يطّلع على سير العمل بمزرعة القمح في مليحة

اطّلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، على سير أعمال الزراعة في مزرعة القمح بمنطقة مليحة.

وتابع سموه فور وصوله أعمال الزراعة وري محاور القمح باستخدام أحدث وأفضل المعدات المتقدمة التي تعمل وفق التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، والتي تساعد أيضاً في مراقبة الأداء ومتابعة احتياج التربة والنبات وتحقيق التوازن بينهما، واستخدام المجسات الأرضية ومحطة أرصاد جوية تساعد في قياس الرطوبة، وذلك للحصول على أفضل المحاصيل من القمح.

واطّلع سموه على المراحل الجديدة التي تمت إضافتها لإكمال مراحل المزرعة كافة من خلال دمج المرحلتين الثانية والثالثة التي تمت خلالها إضافة 25 محوراً ليصبح مجموع المحاور في المزرعة 37 محوراً زراعياً على مساحة تصل إلى 1900 هكتار.

كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على بعض أصناف القمح المزروعة، مستمعاً إلى شرح حول مراحل نموها ونتائج التجارب والدراسات التي تجرى عليها للاستفادة في تطوير العمل الزراعي وضمان الإنتاج الصحي والسليم الغني بالقيمة الغذائية.

وتدخل مزرعة القمح في عامها الثاني مرحلة جديدة من مشروع تحقيق الأمن الغذائي الذي وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفر من خلال 1900 هكتار أجود محاصيل القمح العضوية والخالية من المبيدات والسموم والمواد المضرة بالصحة، وتحمل أعلى نسب البروتين في العالم.

إلى ذلك، تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، سير العمل في المشروع الاستراتيجي - إنشاء خزان مياه المدينة في المنطقة الوسطى بمنطقة مليحة.

وتابع سموه، أعمال الحفر التي تجري في موقع المشروع بمنطقة مليحة، والذي ستصل سعته بعد الانتهاء من تنفيذه إلى ما يعادل ملياراً و300 مليون جالون من المياه ليدعم مشروعات الأمن المائي والغذائي الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة، وينضم الخزان إلى منظومة الخزانات والبحيرات في مختلف مدن الإمارة.

ويهدف خزان مياه المُدينة الاستراتيجي، إلى ضمان توفر المياه، ودعم المشروعات التنموية في المنطقة الوسطى من خلال تغذية مزارع القمح والزيادة في مساحاتها الزراعية، ومشروع مزرعة تربية الأبقار ومشاريع تربية الأغنام والماعز والدواجن.

ويعد مشروع الخزان، استكمالاً لمنظومة المشروعات التطويرية المنجزة والجاري تنفيذها في مجال الأمن المائي ومنها بحيرة سد الرفيصة، وبحيرة الذيد، وبحيرة الحفية، وسد وادي الغزير.

رافق سموه، خلال زيارته، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

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