رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعادة انتخابه

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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