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سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4100 نقطة

1/15/2024 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.673 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.973 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة بأكثر من 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و215.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 411.9 مليون سهم عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4100 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي السلع الاستهلاكية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 4101.29 نقطة، منخفضاً هامشياً بنسبة 0.07 %.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 700 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي وصولاً إلى 700.31 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((إعمار العقارية)) تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 41.2 مليون درهم، بنسبة 19 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 215.8 مليون درهم.

وقاد سهم ((الإمارات ريم للاستثمار)) ارتفاعات 15 سهماً بالسوق مرتفعاً 2 %، وصعدت في سوق دبي أسهم ((الأنصاري للخدمات المالية)) 1.9 %، و((أمانات القابضة)) 1.65 %، و((إمباور)) 1.6 %، و((بي أتش أم كابيتال)) 1.6 %، و((العربية للطيران)) 1 %، و((ديوا)) 0.8 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.3 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 8.5 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 54.96 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 46.45 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9777.67 نقطة، متراجعاً 0.14 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 213.7 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) جاذباً 142.4 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 103.2 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ((جلفار)) 14.9 %، و((رابكو للاستثمار)) 14.2 %، و((الشارقة للأسمنت)) 10.8 %، و((مجموعة أرام)) 9.1 %، و((الجرافات البحرية)) 6 %.

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