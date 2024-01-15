مركز دبي المالي العالمي و«جيرنسي» يسرعان وتيرة النمو الاقتصادي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونه مع Guernsey Finance، وهي مبادرة مالية وحكومية مشتركة تأسست لتعزيز قطاع الخدمات المالية في جيرنسي على المستوى الدولي، وذلك بهدف تعزيز النمو والابتكار ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

وبموجب اتفاقية تم توقيعها مؤخراً في دبي من قبل عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وروبرت بليزانت، الرئيس التنفيذي لشركة Guernsey Finance، سيعمل بموجبها الطرفان بشكل تعاوني لتعزيز مستوى التطور في صناعة الخدمات المالية من خلال عقد الفعاليات الافتراضية والحضورية، والتي ستعمل على رعاية المواهب، وتسهم في دعم التبادل المعرفي والمعلوماتي.

وتهدف الاتفاقية على توطيد العلاقة بين المركزين الماليين العالميين وتعزيز الالتزام بدعم جهود التعاون على المستوى العالمي. كما تدعم الاتفاقية التدفقات الاستثمارية بين السلطتين القضائيتين وتحمي المستثمرين.

وعقب حفل التوقيع، ناقش الطرفان النمو المذهل المستمر الحاصل في الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، والفرص والتحديات العالمية التي تواجه كلا المركزين الماليين العالميين، وتم التعرف على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمبادرات المستدامة في كل الولايات القضائية.

تتمتع Guernsey Finance بخبرة متينة في مجال تقديم خدمات إدارة الثروات المتخصصة وهي منطقة قضائية بارزة، حيث إن أكثر من 20 في المئة من الشركات المُدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني للأسهم القيادية، لديها مقرات رئيسية تعمل في جيرنسي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مجال التمويل المستدام في المنطقة، فإن هذه الاتفاقية مع Guernsey Finance ستعزز هدفنا المشترك المتمثل في إطلاق العنان للتدفقات الاستثمارية مع ضمان حماية المستثمرين.

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