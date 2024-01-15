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إجراءات جديدة من «بوينغ» لضمان جودة «ماكس»

1/15/2024 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة بوينغ، أمس، أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ستان ديل، رئيس شركة بوينغ للطائرات التجارية في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة سترسل أيضاً فريقاً إلى الشركة الموردة (سبيريت إيروسيستمز) التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث.

وتأتي الإجراءات الجديدة من بوينغ بعد أن مددت إدارة الطيران الاتحادية يوم الجمعة قراراً بتمديد حظر تحليق 171 طائرة من طراز بوينغ ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة للسلامة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج، ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران، إلا بعد فحص 40 طائرة.

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