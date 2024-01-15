3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

شهدت التصرفات العقارية في دبي، أمس، صفقة رهن كبرى على قطعة أرض في منطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتبلغ مساحة قطعة الأرض أكثر من 12 ألف متر مربع تعادل 129 ألف قدم مربعة بسعر 68 ألف درهم للمتر الواحد.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية أمس أكثر من 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 644 مبايعة بقيمة 2.21 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 617.11 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.59 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 170 مليوناً في منطقة الوصل.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 37.71 مليوناً في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بـ 32 مليوناً في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.4 مليار درهم منها 30 رهن أراض بقيمة 1.14 مليار درهم و141 رهن فلل وشقق بقيمة 256.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 817.11 مليون درهم وأخرى في منطقة جزيرة 2 بقيمة 243.87 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 22.6 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 4.27 ملايين درهم.

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