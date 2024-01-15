غرفة الشارقة تناقش تعزيز التعاون مع تركيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية تركيا في دبي والمناطق الشمالية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وتركيا وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية بناءً على عمق العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة، لوفد رفيع المستوى برئاسة أنور شيلان، القنصل العام لجمهورية تركيا بدبي والمناطق الشمالية، بحضور عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وجمال بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وارسوي أرياي الملحق التجاري في القنصلية.

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