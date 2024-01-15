مرحلة تطوير جديدة لـ«تعاونية الاتحاد» لتوسيع حضورها بالأسواق

أكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ((تعاونية الاتحاد))، أن التعاونية وضعت ضمن خططها افتتاح 3 فروع جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، في مناطق ند الشبا والخوانيج وواحة دبي للسليكون.

وأشار، في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إلى مرحلة تطوير جديدة لـ((تعاونية الاتحاد)) لتوسيع حضورها بأسواق الدولة، وذلك وفق استراتيجيات مدروسة للانتشار والتوسع الجغرافي لتسهيل عملية إيصال المنتجات والسلع لأفراد المجتمع، بما يضمن تحقيق توازن سلعي بدبي، وبناء مخزون استراتيجي غذائي مستدام للدولة.

وأوضح أن طموح التعاونية لا سقف له في ظل دعم القيادة الرشيدة بالدولة التي توفر كل مقومات النجاح، حيث بدأت التعاونية هذا العام بالعمل على الخطة الانتقالية الجديدة التي تهدف إلى زيادة تنافسيتها وتواجدها بأسواق الدولة وتغيير المفاهيم وتحديثها في قطاع التجزئة واتباع الطرق الحديثة وإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات المقدمة، وأوضح أن عدد الفروع وصل الآن إلى 27 فرعاً و7 مراكز تجارية.

وأضاف أنه تسلم منصبه كرئيس تنفيذي نهاية عام 2023، وذلك للمضي في مسيرة التطوير والنجاح التي بدأتها التعاونية منذ نشأتها، حيث سيعمل بالتعاون مع مجلس الإدارة الداعم لتعزيز تنافسية التعاونية وتطوير الأهداف والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز أرباحها وزيادة تنافسيتها وتواجدها على مستوى إمارة دبي، لافتاً إلى أن الهدف يكمن حالياً في ترتيب الأولويات لتتناسب مع المتغيرات السريعة التي حدثت على مستوى قطاع التجزئة في الدولة والعالم أجمع، لضمان سلاسة وصول الخدمات وتقديمها، وتوفير سلع ومنتجات بجودة عالية، والمساهمة في دعم توجهات الدولة بأن يكون 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات، وذلك عن طريق توفير واستغلال كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والمواطن والمستهلك، ودعم منظومة الأمن الغذائي بالدولة.

مساهمات اجتماعية

وأكد أن لـ((تعاونية الاتحاد)) بصمات واضحة في المساهمة المجتمعية منذ نشأتها، إذ دعمت قطاعات اجتماعية وصحية واقتصادية وخيرية ورياضية وأمنية، ومشاريع مخصصة للشباب غيرت مفاهيم اجتماعية كثيرة عن دور التعاونيات، وذلك تأكيداً على دعمها لتوجهات الدولة ورؤية القيادة بهذا الخصوص، وتجسيداً لنجاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التعاونية قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي لعدة جهات، حيث بلغ حجم المساهمات المجتمعية التي قامت بها خلال العام الماضي ما يقارب 10 ملايين درهم، وبذلك تكون التعاونية من أكثر الجهات الخاصة دعماً للقطاعات بالدولة عبر مساهمتها المجتمعية التي تعزز من تواجدها لخدمة المجتمع الإماراتي والمشاركة في دفع عجلة النمو والتطور.

حملات ترويجية

ولفت إلى أن التعاونية نفذت أكثر من 100 حملة ترويجية لتخفيض أسعار العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، ووصلت نسبة الخصومات فيها إلى أكثر من 75 %، وذلك ضمن برامجها التسويقية الجاذبة وذات القيمة العالية التي تعود بالفائدة على المساهمين والمستهلكين، وتطوير خدماتها، بما يسهم في تقديم الأفضل لهم وفق أحدث المعايير العالمية للحفاظ على التوازن في الأسواق المحلية، إضافة إلى دعم وخدمة المجتمع بما يخدم أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

توطين

وأكد أن التعاونية وضعت ضمن أولويات عام 2024 الاهتمام بملف التوطين بجانب تركيزها على خططها الاقتصادية ورؤيتها وأهدافها الخاصة بالتوسع والانتشار، وذلك عبر توفيرها فرص عمل للشباب الإماراتيين سواء الذكور أو الإناث، حيث خصصت لهم مسارات وظيفية واضحة ودقيقة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون مسألة توفير الوظائف للمواطنين واستقطاب أفضل الكوادر الوطنية والحفاظ عليها أولوية دائمة لديها، مبيناً أن نسبة التوطين وصلت في التعاونية إلى 33 %، كما وصل عدد المواطنين في التعاونية حتى نهاية العام الماضي إلى 329 مواطناً ومواطنة يشغلون وظائف قيادية وإدارية وغيرها من الوظائف الأخرى القابلة للتوطين.

وأشار إلى أن متجر وموقع التعاونية الإلكتروني الذكي تعامل مع 444.53 ألف طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال 2023، حيث وصل عدد توصيل الطلبات اليومي إلى 1218 طلباً، ووصل عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق التعاونية إلى ما يزيد على 341 ألف متعامل، لافتاً إلى أن المتجر الذكي يضم عشرات الآلاف من السلع المتنوعة، ويتم إدراج منتجات جديدة فيه وتحديثه بشكل دوري، وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات وجعلها في متناول جميع المستهلكين، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة.

وحول قيمة الأسهم في الأسواق المالية وارتفاع أسعارها وتراجعها، قال إن هناك عوامل عدة لذلك، مشيراً إلى أنه حالياً يتم دراسة آليات معنية ووضع معايير عدة لتحسين أداء سهم التعاونية ليكون مؤثراً في السوق.

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