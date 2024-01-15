«لايت + إنتلجنت بيلدنج» اليوم في دبي بمشاركة 400 عارض

ينطلق، اليوم، معرض ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست))؛ الفعالية الأبرز بالمنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، الذي يستمر حتى 18 يناير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 400 عارض وأكثر من 1000 علامة تجارية في قطاعات الإضاءة والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا البناء، حيث سيشغل المعرض ثلاث قاعات مع تسجيل نمو بنسبة 75 % في مساحة الفعاليات مقارنة بدورة العام الماضي.

وتمثل البيئة المبنية على نطاق أوسع ما يقرب من نسبة 40 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في العالم، وفي تقرير جديد صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية دبليو ريسيرتش 6، حيث يتم تقديم قطاع البناء الذكي كحل نوعي.

وستقام دورة عام 2024 من معرض ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست)) تحت شعار: ((المستقبل المستنير: كيف ستقود المسؤولية مستقبل المباني)) بهدف تسليط الضوء أكثر على أهمية الإجراءات المسؤولة والمستدامة في قطاع البناء والإضاءة.

وستجمع قمة المباني الذكية، التي تعود للعام الثاني على التوالي بين أبرز المتخصصين في مجالات الحكومة والتطوير والهندسة المعمارية والهندسة وإدارة المرافق والتكنولوجيا والاستدامة لمناقشة أبرز توجهات القطاع وأفضل الممارسات.

الإضاءة الحضرية

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر ((ثينك لايت))، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم، كما سيستكشف المؤتمر أيضاً عدة مجالات مثل: الإضاءة الحضرية والإجراءات المستدامة والفن والتكنولوجيا وأعمال تصميم الإضاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيستضيف معرض ((لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست)) أيضاً فعالية ((إن سبوت لايت)) في الفترة من 17 إلى 18 يناير، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

وستكرّم جوائز لايت ميدل إيست في دورتها العاشرة المهنيين والمتخصصين الأكثر ابتكاراً في هذا المجال، واستقبلت الجوائز 159 مشاركة ضمن عدة فئات وسيتم الإعلان عن الفائزين في 18 يناير.

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