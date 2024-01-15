منتجع «ون آند أونلي ون زعبيل» يفتح أبوابه في دبي

أعلنت شركة كيرزنر الدولية للضيافة الافتتاح الرسمي لمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل كأول منتجع عصري في بناء شاهق يلامس السحاب تفتتحه هذه العلامة الفندقية، وتمتزج فيه جاذبية دبي السابقة للعصر مع خدمة الضيافة التقليدية. يشكّل هذا المنتجع تحفةً معماريةً عمودية تتألّف من ناطحتَي سحاب مبهرتَين، ويوفّر أماكن إقامة فسيحة، رحلات رائعة، تجارب فنية وثقافية، وبرامج عافية لسكان المدينة والمسافرين.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: ((لطالما كانت شركة كيرزنر الدولية سبّاقة في تقديم تجارب الضيافة الرائدة، وينطبق هذا الأمر على منتجع ون آند أونلي ون زعبيل فقد قررنا الابتعاد عن الأساليب التقليدية لنرسي معايير جديدة للخدمات التي يقدمها منتجع فائق الفخامة في قلب المدينة. سترتقي هذه التحفة المعمارية بأفق دبي الديناميكي وبأسلوب الحياة في هذه المدينة الحيوية إلى مستويات غير مسبوقة من التميّز. ويسرّنا أن نستقبل ضيوفنا في أوّل منتجعٍ في قلب المدينة تابع لشركتنا)).

ويقع المنتجع في مشروع ون زعبيل من تصميم شركة الهندسة المعمارية المرموقة نيكين سيكي، ويتميّز بشكله المزدوج الذي يخطف الأنظار، فيتألّف من ناطحتَي سحاب يصل بينهما المبنى المعلّق الأطول في العالم ((ذا لينك)) الذي يُعتبر منصّةً عصرية تبدو كأنّها تطفو على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض.

وفي سابقةٍ هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى علامة ون آند أونلي، يقدّم المنتجع مجموعةً فريدةً من الأجنحة التي توفّر إطلالاتٍ من زوايا مميزة كما تشمل وسائل راحة راقية تلبّي متطلّبات المسافرين.

كما يشمل المنتجع مجموعةً مساكن على طابقَين، بما فيها دوبلكس سكاي لاين وبنتهاوس فيلا ون. ويمتد بنتهاوس فيلا ون على مساحة 755 متراً مربعاً، ويقدّم جميع المزايا التي توفرها فلل ون آند أونلي الشاطئية لكن على مستوى أعلى من الفخامة. ويشتمل المشروع أيضاً على مساكن ون آند أونلي الحصرية التي تحمل توقيع العلامة .

ويجمع المنتجع الطهاة العالميين الحائزين نجوم ميشلان من أمثال آن صوفي بيك، الثنائي بو سونغفيزافا وديلان جونز، محمد غورس، باكو موراليس وتيتسويا واكودا، ليقدّموا أفخر تجارب الطعام.

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