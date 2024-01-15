أعلى متوسط لأسعار غرف فنادق دبي على الإطلاق في ديسمبر

ارتفع المتوسط الشهري لأسعار الغرف الفندقية في دبي ليصل إلى أعلى متوسط شهري على الإطلاق خلال ديسمبر الماضي، في حين بلغ متوسط إيرادات الغرفة نحو 840 درهماً، بنمو 23.3%، وهو الأعلى منذ 8 سنوات (يناير 2015)، وذلك بحسب بيانات مؤسسة ((كوستار)) المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق.

كانت الإمارة استضافت خلال الشهر الماضي فعاليات مؤتمر المناخ ((كوب 28)) الذي استقطب مشاركة ضخمة لأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة من رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين. كما سجلت الفنادق معدلات إشغال قياسية قبيل وخلال فترة الاحتفالات برأس السنة والعام الجديد.

وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية أن متوسط إشغال السوق الفندقية في دبي خلال ديسمبر الماضي وصل إلى 79.2% بنسبة نمو 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين أن متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال نفس الفترة ارتفع بنسبة 19% ليصل إلى 1060 درهماً، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب وزيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة بدعم من كثافة الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها في الإمارة بالإضافة إلى فترة الأعياد والإجازات الوطنية.

وفقاً للبيانات اليومية، سجلت فنادق دبي أعلى مستوى إشغال لها في ليلة رأس السنة والتي وصلت إلى 91.4%، في حين ظلت مستويات إشغال فنادق دبي في السوق أعلى من 70% على مدار ديسمبر الماضي، وتجاوز متوسط سعر الغرفة 1000 درهم خلال فترة مؤتمر الأطراف ورأس السنة الميلادية.

وقالت شركة ((إس تي آر)) المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن الأحداث الكبرى، التي تستضيفها دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، تسهم في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة.

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