اختتام «دبي للتسوق» بفعاليات متميزة في «مهرجان 321»

أسدل الستار على فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق على نحو استثنائي، بعدما جمعت الدورة الأولى من ((مهرجان 321)) ألمع نجوم الغناء؛ كحسين الجسمي، وتامر حسني، وبلقيس، الذين قدموا عروضاً حية.

كما أقيمت عروض جوية رائعة ومشوقة لطائرات فريقي ((إيروسباركس))، وفرسان الإمارات، بالإضافة إلى مشاركة المئات من الفنانين وقارعي الطبول وعروض التجوال الحية في يوم واحد فقط في سكاي دايف دبي. واختتم بعروض طائرات الدرون، والألعاب النارية، التي أضاءت سماء دبي بحضور 8.569 زائراً، ليكون نهاية استثنائية للدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق.

وكان ((مهرجان 321)) من أبرز الفعاليات المميزة في مهرجان دبي للتسوق، والذي أقيم في سكاي دايف دبي يوم 13 يناير، وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الآلاف من العائلات والأصدقاء، لعيش تجارب لا تُنسى مع العديد من العروض الفنية المبهرة، التي أداها نخبة من نجوم الفن، بالإضافة إلى العروض المذهلة، والألعاب النارية الرائعة، وتجارب الطعام في أبرز الوجهات البحرية في دبي.

استغرق الإعداد والتخطيط لـ((مهرجان 321)) ثمانية أشهر، بمشاركة أكثر من 2.000 شخص من 75 جنسية و30 شريكاً استراتيجياً يدعمون هذا الحدث المميز، الذي ضم أكثر من 350 فناناً وموسيقياً، بما في ذلك ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي، و50 من قارعي الطبول، و1.500 طائرة درون وفرق جوية، وثماني ساعات من العروض الحصرية الأولى في المنطقة، وست ساعات من المحتوى الرائع.

بالإضافة إلى ذلك تضمن المهرجان شاشات بارتفاع 22 متراً، مع أكبر عرض محتوى حي في الهواء الطلق في دبي، بالإضافة إلى عرض الطائرات المميز، وهو أكبر عرض جوي مع المؤثرات الصوتية شهده مهرجان دبي للتسوق حتى الآن.

وتم استقبال الزوار في تمام الساعة 4 عصراً، حيث استمتعوا بأوقاتهم قبل مغيب الشمس مع العروض الأولى لمجموعة كبيرة من المواهب الإقليمية والمحلية، مما أضاف أجواء مفعمة بالحيوية في حدث استثنائي.

كما استمتع الجمهور بالعروض الموسيقية الممتعة لفنانين شاركوا في فعالية ((نغمات دبي))، التي جرت في 16 موقعاً في جميع أنحاء المدينة، خلال مهرجان دبي للتسوق، وشملت العروض المبهرة مشاركة أكثر من 100 راقص بهلواني وقارعي الطبول أمام الزوار من جميع الأعمار، كما استمتع الجمهور بعرضين جويين مشوقين، ضما طائرات لفريقي ((إيروسباركس)) وفرسان الإمارات في تمام الساعة 11:30 مساء كجزء من عروض الدي جي المميزة، بينما أضاءت إضاءة الليزر والمؤثرات، التي أنارت سماء دبي، بالإضافة إلى تمكن عشاق الطعام من الاستمتاع بالوجبات الخفيفة من أكثر من 20 عربة طعام محلية، التي بدورها قدمت تجارب طعام مميزة.

وكان للزوار الصغار نصيب من المرح، حيث استمتعوا بعرض خاص على مسرح لوست فالي اصطحب الأطفال في رحلة عبر الزمن إلى عصر الديناصورات وعروض الأكروبات وفقاعات الماء والألعاب البهلوانية. كما أضاف الفنانون المتجولون أجواء من الحماس قبل صعود ثلاثة من ألمع نجوم الغناء العربي على المسرح.

واستمتع الحضور أيضاً بعرض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، والذي حطم أرقاماً قياسية، وأنار السماء بأروع الاستعراضات التي سردت ماضي دبي وقصة نجاحها الاستثنائية، بالإضافة إلى العروض الجوية المشوقة.

واعتلى الفنان المصري تامر حسني المسرح وأبهر الجمهور بحضوره المميز وأدائه الرائع، كما قدمت الفنانة الإماراتية بلقيس عرضاً مبهراً، حيث شاركت بأروع أغنياتها ((مجنون وألف روح))، بينما قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلاً استثنائياً، حيث استمتع جمهوره بأغانيه ((طبطبة وأنا الشاكي)).

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن مهرجان دبي للتسوق ومهرجان 321: ((تلعب الفعاليات والمنشآت الترفيهية دوراً محورياً في عروض مهرجان دبي، وتساعد في تعزيز مكانة المدينة كأفضل مكان في العالم للعيش والعمل والزيارة)).

كما أضاف ((من خلال مهرجان 321 أردنا إنشاء مهرجان جديد لا يضم فنانين رفيعي المستوى فحسب، بل يجمع أيضاً أصحاب المصلحة في مدينتنا مع أفضل ما تقدمه دبي، لخلق ذكريات لزوارنا تدوم مدى الحياة. في نهاية هذا الأسبوع تضافرت جهود الفنانين والعارضين والموسيقيين، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين- فرق الإنتاج والمتخصصين في الألعاب النارية وخبراء الطيران وغيرهم - من جميع أنحاء المدينة، لإنشاء حدث استثنائي، ليكون حديث الجميع ممن عاشوا التجربة ليتحدثوا عنه للسنوات المقبلة)).

وقال حسين الجسمي: ((يسعدني دائماً أن ألتقي الجمهور في دبي والإمارات، وخاصة في مهرجان دبي للتسوق، الذي جمعني مع الجمهور في حفلات افتتاحية وختامية بالسنوات السابقة ضمن أروع اللحظات وأجمل الحفلات تفاعلاً وحباً، واليوم جددنا النجاح في الحفل الختامي للمهرجان من خلال أول دورات ((مهرجان 321))، الذي يبشر بالخير لما حظي به من تنظيم رائع يليق بدبي والإمارات)).

وقال تامر حسني: ((سعدت بمشاركتي الأولى في مهرجان 321 في دبي وحفاوة استقبال الجمهور الكريم لي بهذا الشكل الرائع. كما أنني سعيد جداً بافتتاح الحفل الغنائي وتفاعل الجماهير على أغنياتي الجديدة، وبالأخص أغنية ((موحشتكيش)). شكراً من القلب لجمهوري الغالي والكبير في دبي، كما أود تقديم شكر خاص لمهرجان دبي للتسوق لاستضافتي في المهرجان)).

وقالت بلقيس: ((مشاركتي في الدورة الأولى من مهرجان 321 هي تجربة ممتعة ومميزة، وإنه لشعور رائع أن أشارك في احتفالات ختام مهرجان دبي للتسوق، إحدى أقدم الفعاليات وأكثرها شهرة في المنطقة. لقد استمتعت بكل لحظة في هذه الأمسية التي لا تنسى، خاصة أنني قدمت عرضاً مختلفاً في فقرة الاستعراض، التي رأيت نجاحها بأعين الجمهور الكبير، الذي كان حاضراً)).

وفي ختام المهرجان انطلقت الألعاب النارية في السماء احتفالاً بالدورة التاسعة والعشرين لأفضل مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم.

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