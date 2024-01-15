طيران الإمارات وأزول البرازيلية توسّعان الشراكة لتقديم مزايا الولاء

أعلنت طيران الإمارات والناقلة البرازيلية أزول ترقية شراكتهما عبر إتاحة عروض برنامجي مكافأة الولاء لعملائهما. وأصبح الآن بإمكان أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات وبرنامج المسافر الدائم TudoAzul كسب الأميال واستبدالها عبر شبكة مشتركة تغطي أكثر من 290 وجهة حول العالم.

وكانت الناقلتان قد أبرمتا اتفاقية شراكة الرمز في عام 2021 لتزويد العملاء باتصال معزز من/ إلى 8 مدن في البرازيل إلى شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: ((يسعدنا الإعلان عن شراكة جديدة مع أزول، أكبر ناقلة في البرازيل، وإتاحة المجال أمام أعضاء سكاي واردز لكسب مزيد من الأميال أثناء سفرهم لاستكشاف مئات المدن في جميع أنحاء البرازيل وأمريكا الجنوبية.

كما يمكن لأعضاء برنامج أزول أيضاً كسب واستبدال الأميال عند سفرهم من وإلى أكثر من 130 وجهة عبر شبكة طيران الإمارات العالمية. ونحن نتطلع إلى بداية شراكة مجزية وفتح مزايا رائعة لأعضاء برنامجنا)).

وقالت كريستينا يوشيدا، مديرة برنامج الولاء والإيرادات الإضافية في أزول: ((شراكتنا مع طيران الإمارات، الشهيرة عالمياً بتميزها في المنتجات والخدمات، تعني إنجازاً كبيراً في مهمتنا المتمثلة بتوفير تجارب لا تنسى لعملائنا، ذلك أننا نعمل على توسيع وجهات أزول وتعزيز التزامنا ببرنامج الولاء الذي يقدم أفضل الخيارات للأعضاء)).

مزيد من الفرص

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، بموجب الاتفاقية، كسب الأميال عند سفرهم عبر شبكة أزول، التي تغطي أكثر من 150 وجهة. ويكسب أعضاء البرنامج ما يصل إلى ميل سكاي واردز واحد لكل ميل طيران في الدرجة السياحية، وما يصل إلى 1.5 ميل سكاي واردز لكل ميل طيران في درجة الأعمال.

ويمكن للأعضاء أيضاً استبدال أميالهم مقابل رحلات في الدرجة السياحية على emirates (بدءاً من 8000 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط) ودرجة الأعمال (بدءاً من 17500 ميل لتذكرة مكافأة اتجاه واحد فقط).

وتتيح الشراكة أمام أعضاء برنامج ((تودو أزول)) أيضاً كسب أميال عند سفرهم عبر شبكة طيران الإمارات العالمية، التي تغطي أكثر من 140 وجهة عبر القارات الست، والاستمتاع برحلات مكافأة في الدرجتين السياحية والأعمال مع طيران الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز