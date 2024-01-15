تقلبات متسارعة بالأسواق المالية في بدايات 2024

اتسم المستثمرون خلال العام الماضي بحالة مزاجية متفائلة إلى حد ما. فقد ساعدت الضجة التي أُثيرت حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوقعات العالية لأرباح الشركات في ارتفاع أسعار الأسهم. وبرزت القناعة بتحقق سيناريو ((الهبوط السَلِس)) للاقتصاد العالمي، حيث ينخفض التضخم دون التسبب في إحداث تباطؤ كبير، ضمن السيناريوهات الأساسية السائدة. كما بدأ المتداولون في تسعير تراجع أسعار الفائدة بتخفيضات أكثر مما أشار إليه محافظو البنوك المركزية، وهو ما يعني أن السندات أيضاً قد عادت. لكن كل هذا التفاؤل، سيخضع للاختبار مع انطلاق العام الجديد.

فبعد تسعة أسابيع متتالية من المكاسب، بدأ المؤشر الرائد في أمريكا ستاندرد آند بورز 500، العام الجديد بتذبذبات جانبية بعض الشيء. وتسببت بيانات الوظائف القوية وقراءة التضخم في ديسمبر، والتي جاءت أقوى مما كان متوقعاً، في تضاؤل الآمال بتخفيضات كبيرة في القريب العاجل لأسعار الفائدة. لكن بعد ذلك عكست بيانات أسعار المنتجين الضعيفة الجمعة المزاج مرة أخرى. وكان موقف الأسهم والسندات العالمية ثابتاً خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن الواضح أن التقلبات والتغيرات ستكون سمة من سمات الأسواق المالية لعام 2024. وفيما أعد المتداولون أنفسهم لتحقيق نتائج وردية، فإن التوقعات الاقتصادية تعد ضبابية بسبب عدم اليقين، وبسبب العديد من الأحداث الجيوسياسية المحورية. ومع تَكشّف الحقائق على الأرض، سيتعين على المستثمرين إعادة تقييم توقعاتهم باستمرار.

وسيكون التحوّل إلى خفض الأسعار هو المحور الرئيسي. ورغم أن التضخم قد انخفض أسرع مما كان متوقعاً، إلا أن صنّاع السياسات حاولوا مقاومة التخفيضات القوية التي تتوقعها أسواق العقود الآجلة. وفي منتصف الأسبوع الماضي، حذر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي من أن وتيرة تراجع التضخم ستتباطأ على الأرجح في 2024. لكن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المتأخر ستشعر به أيضاً الأسر والشركات وأسواق الأعمال بشكل متزايد.

وبحلول النصف الثاني من العام، يجب أن يتضح مسار الفائدة المناسب بشكل أكبر. وحتى ذلك الحين، سيتطلب أي تخفيف في حدة التقلبات تقليص الفجوة بين توقعات المستثمرين وتوقعات البنوك المركزية لأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، فإن أي جهد سيبذله الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية، سيدعم سندات الخزانة الأمريكية، لكن التحرك على الخط الغامض الفاصل بين كمية السيولة ((الكافية)) و((الوفيرة)) سيبقى الأسواق متقلبة.

وبعيداً من البنوك، سيكون للعام غير المسبوق للانتخابات تأثير كبير على الأسواق، حيث سيذهب ما يزيد على 2 مليار شخص في أكثر من 50 دولة إلى صناديق الاقتراع. وستكتسب وعود الاقتراض قبل الانتخابات أهمية كبرى بالنسبة إلى المستثمرين الذين بالفعل يعانون من العجز المالي الكبير والدين العام المرتفع. ومع ارتفاع إصدارات الديون، فإن ردود الأفعال السلبية في سوق السندات تشكل خطراً.

وقد يكون للانتخابات، بما في ذلك انتخابات الولايات المتحدة، وتايوان التي أجريت يوم السبت، تداعيات كبيرة على مستوى عالمي. فقد تكون فترة رئاسية ثانية لدونالد ترامب أكثر خطورة من سابقتها. وستُبقي استطلاعات الرأي والمناظرات الانتخابية المتداولين في حالة ترقب. وعلى الرغم من أن الأسواق تجاوزت الصراع بين إسرائيل وحماس، إلا أن مخاطر نشوب صراع إقليمي في الشرق الأوسط تتصاعد. وفي البحر الأحمر، أدت هجمات الحوثيين على السفن وهجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المضادة إلى زيادة تقلب أسعار النفط. وكلما طالت مدة هذا الاضطراب، كلما زاد حجم الضرر الواقع على سلاسل التوريد العالمية.

سيضاف إلى التوترات الأخبار الخاصة بالشركات، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا. قد أثار الإقبال الكبير في العام الماضي على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي قلقاً بشأن التقييمات المرتفعة وتركيز السوق. وحالياً، تشكل الأسهم التكنولوجية ((السبعة الرائعة)) ما يقارب خُمس مؤشر إم إس سي آي العالمي. وهذا العام، سيسلط التبني والتسويق التجاري المتزايد لنماذج اللغة الكبيرة الضوء على ما إذا كانت الرهانات المتفائلة لمكاسب الذكاء الاصطناعي حقاً مؤيدة بالأدلة. وقد يؤدي المستثمرون الأكثر تبصراً إلى زيادة تقلب سوق الأسهم.

لقد عودتنا الأسواق على دخول أعوام الانتخابات على وقع التقلبات والاضطرابات، لتنتهي بها الأمور بأداء قوي، فأسعار الفائدة المنخفضة والاقتصاد العالمي المرن والحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي كلها عومل محفزة لاتجاه صعودي، لكن حتى إن أنهت الأسهم والسندات العام 2024 أعلى مما بدأته عليه، فإن الرحلة في كل الأحوال ستكون مليئة بالمطبات.

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