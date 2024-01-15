«تشات جي.بي.تي» يهدّئ مخاوف التدخل في الانتخابات

حاولت شركة «أوبن إيه.آي» للذكاء الاصطناعي بث رسال طمأنة رداً على المخاوف المتعلقة بمدى نزاهة الانتخابات في العالم.

ونشرت الشركة، أمس، تدوينة سعت من خلالها إلى تهدئة المخاوف من أن تقنيتها سوف تتدخل في الانتخابات، بينما يستعد أكثر من ثلث العالم للتوجه إلى صناديق الاقتراع هذا العام.

وبات استخدام الذكاء الاصطناعي للتدخل في نزاهة الانتخابات مصدر قلق منذ أن أطلقت الشركة المدعومة من «مايكروسوفت» منتجين، هما روبوت الدردشة الذائع الصيت (تشات جي.بي.تي) الذي يمكنه تقليد الكتابة البشرية بشكل مقنع، و(دال-إي) الذي يمكن استخدامه فيما تعرف بعمليات «التزييف العميق»، أو إنتاج صور ملفقة تبدو واقعية.

ومن بين الذين يشعرون بالقلق حيال ذلك رئيسها التنفيذي سام ألتمان، الذي أدلى بشهادته في الكونغرس في مايو الماضي، إذ اعترف بأنه قلق إزاء قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعريض نزاهة الانتخابات للخطر من خلال التضليل التفاعلي الفردي.

وأكدت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، أنها تعمل مع الرابطة الوطنية لوزراء الخارجية، وهي منظمة أمريكية تركز على تعزيز العمليات الديمقراطية الفعالة مثل الانتخابات. وستجري الولايات المتحدة انتخابات رئاسية هذا العام.

وأضافت أن «تشات جي.بي.تي» سيوجه المستخدمين إلى موقع «كان آي فوت دوت أورغ» عند طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالانتخابات.

وأفادت الشركة بأنها تعمل أيضاً على جعل الأمر أكثر وضوحاً عند إنشاء صور بتقنية الذكاء الاصطناعي (دال-إي)، وتخطط لوضع رمز على الصور يشير إلى أنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أنها تعمل على إيجاد طرق لتحديد المحتوى المُنشأ بواسطة (دال-إي) حتى بعد تعديل الصور.

وأكدت الشركة، في المنشور، أن سياساتها تحظر استخدام تقنيتها بطرق حددت أنها مسيئة، مثل إنشاء روبوتات دردشة تتظاهر بأنها أشخاص حقيقيون، أو الإثناء عن التصويت.

وأضافت أنها تحظر أيضاً استخدام (دال-إي) في إنشاء صور لأشخاص حقيقيين، بمن فيهم المرشحون السياسيون.