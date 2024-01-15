يطلق النار على عاملة في سوبر ماركت وينتحر

قُتلت موظفة (38 عاماً) بالرصاص في سوبر ماركت غربي ألمانيا، حسبما ذكرت وكالات إنفاذ القانون في وقت متأخر من أمس.

ووقع الحادث في متجر في بلدة مورفيلدن-فالدورف، جنوب فرانكفورت، ثم انتحر الجاني (48 عاماً)، حسبما قال مكتب المدعي العام والشرطة.

ودخل الرجل المتجر نحو الساعة 07:15 مساء بالتوقيت المحلي (1815 بتوقيت غرينتش)، وأطلق النار على المرأة عدة مرات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحية والرجل كانا على علاقة في الماضي، ما قد يمثل دافعاً محتملاً.

ولا يزال التحقيق جارياً من قبل مكتب المدعي العام والشرطة. وكان هناك العديد من العملاء في مكان الحادث وقت وقوع الجريمة، لكن لم يُصَبْ أحد.