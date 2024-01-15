حقيقة وقف الامتحانات في مصر بسبب تفشي الجديري

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكداً أنهما نفتا تلك الأنباء المنتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، مشيرةً إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعَّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي في كل المدارس دون أي توقف، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وشددت على التعليمات الدائمة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة في كل المحافظات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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