أعربت عن قلقها على الرهينتين.. إسرائيل تردّ على فيديو «حماس»

أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه على الرهينتين اللذين أعلنت حركة حماس مقتلهما بنيران إسرائيلية في تسجيل مصور بثته اليوم، واصفةً ما ورد فيه من بيانات بأنها «كذبة من حماس».

وأكد أن هناك قلقاً جدياً إزاء مصير رهينتين تظهر جثتاهما، على ما يبدو، في التسجيل المصوَّر، نافيةً أن يكون قُتل أحدهما بنيران إسرائيلية حسبما قالت حماس.

وحدَّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الرهينة إيتاي سفيرسكي كأحد الرجال الذين ظهروا في أحدث تسجيل مصور لحماس، لكنه لم يذكر الاسم أو تفاصيل أخرى عن الشخص الثاني بناء على طلب أسرته.

وقال: «لم تطلق قواتنا النار على إيتاي. هذه كذبة من حماس»، مشيراً إلى أن «المبنى الذي كانوا محتجزين فيه لم يكن هدفاً ولم يتعرض لهجوم من قواتنا».

وأضاف: «لا نهاجم مكاناً إذا علمنا بوجود أي رهائن داخله»، مشيراً إلى استهداف مناطق قريبة.

كانت حماس قد أعلنت مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك من جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب فيديو نشرته اليوم.

وظهرت في الشريط امرأة هي رهينة بدورها، تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها، قد قُتلا.

وأكدت كتائب عز الدين القسام، في بيان، مقتل الرهينتين «في قصف للجيش الصهيوني على غزة». ولا يتضمن الفيديو أي إشارة إلى تاريخ تصويره.

وبثّت حركة حماس، مساء أمس، مقطع فيديو يُظهر الرهائن الثلاث أحياء، حيث طالبوا السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحهم.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الشابة هي نوا أرغاماني (26 عاماً) التي خُطفت خلال مهرجان موسيقي جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر، أما الرجلان فهما يوسي شرعابي (53 عاماً)، وإيتاي سفيرسكي (38 عاماً)، اللذان خُطفا من كيبوتس بئيري.

وبعد نشر الفيديو، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حماس تمارس ضغطاً نفسياً على عائلات الرهائن.

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