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مصر تحبط تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

1/15/2024 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكرت اليوم قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

وأوضحت القناة أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم «معبر نيتسانا».

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