ضربات صاروخية على العراق.. وصفارات الإنذار تدوّي بمحيط القنصلية الأمريكية

أعلن مسؤولان أمريكيان أن ضربات صاروخية وقعت اليوم قرب مدينة أربيل شمالي العراق، مؤكدين أنها لم تستهدف أي منشآت أمريكية.

وأوضح المسؤولان أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الأمريكيين خلال الهجوم، في حين رفضا الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأفادت وسائل إعلام كردية بسماع دوي انفجارات في مدينة أربيل (450كم شمالي بغداد).

وذكرت شبكة «رووداو» الإخبارية أن أصوات انفجارات كبيرة دوَّت في أنحاء مدينة أربيل العراقية، ولم تُعرف أسبابها على الفور، بينما دوَّت صافرات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي منبهة بوقوع الانفجارات.

وبحسب الشبكة، فإن عدد الانفجارات بلغ 15 انفجاراً قرب منطقة «ملا أومر» في أربيل، ما آثار الهلع بين الأهالي.

من جهته، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في بيان، مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز