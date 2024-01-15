الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على متسللين من مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.
وأوضح مسؤول إسرائيلي، اليوم، أن المشتبه بهم، على الأرجح، كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.
وقال إن «نحو 20 مشتبهاً بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل».
وأضاف أن «الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات».
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