الجيش الإسرائيلي: أطلقنا النار على متسللين من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، اليوم، أن المشتبه بهم، على الأرجح، كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.

وقال إن «نحو 20 مشتبهاً بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل».

وأضاف أن «الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات».

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