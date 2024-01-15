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البترا: حوارية تناقش سبل تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

1/15/2024 7:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع مشروع مكانتي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جلسة حوارية للتعريف بالمشروع وأهدافه والدور الذي سيؤديه في لواء البترا.


وركزت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات بحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات على آليات سعي المشروع لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز دورها القيادي من خلال العمل في القطاع الخاص.

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