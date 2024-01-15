البترا: حوارية تناقش سبل تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع مشروع مكانتي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جلسة حوارية للتعريف بالمشروع وأهدافه والدور الذي سيؤديه في لواء البترا.
وركزت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات بحضور مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات على آليات سعي المشروع لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز دورها القيادي من خلال العمل في القطاع الخاص.
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