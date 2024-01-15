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25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة

1/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 25 شخصا عل الأقل وأصيب العشرات، مساء الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية عن وصول 11 شهيدا من عائلتي السيبان وبن جرمي والعديد من الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة ميراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة.
كما وصل 8 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم أفراد من الدفاع المدني، إلى مستشفى ناصر، عقب قصف لجيش الاحتلال بالقرب من مقر الدفاع المدني في خان يونس.


واستشهد 4 وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف لطيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف على دوار الخور، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

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