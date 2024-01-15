25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 25 شخصا عل الأقل وأصيب العشرات، مساء الإثنين، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق عدة في قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية عن وصول 11 شهيدا من عائلتي السيبان وبن جرمي والعديد من الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة ميراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة.
كما وصل 8 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم أفراد من الدفاع المدني، إلى مستشفى ناصر، عقب قصف لجيش الاحتلال بالقرب من مقر الدفاع المدني في خان يونس.
واستشهد 4 وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف لطيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف على دوار الخور، في حي تل الهوا بمدينة غزة.
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