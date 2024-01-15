ولي العهد: مبارك الفوز لنشامى منتخبنا
التاريخ
1/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، منتخبنا الوطني بعد فوزه على ماليزيا في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس آسيا.
وكتب سموه عبر انستغرام ،“مبارك الفوز لنشامى منتخبنا.. وكل التوفيق في مبارياتنا القادمة”.
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