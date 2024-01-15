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ولي العهد: مبارك الفوز لنشامى منتخبنا

1/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، منتخبنا الوطني بعد فوزه على ماليزيا في أولى مبارياته ضمن بطولة كأس آسيا.


وكتب سموه عبر انستغرام ،“مبارك الفوز لنشامى منتخبنا.. وكل التوفيق في مبارياتنا القادمة”.

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