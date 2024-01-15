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الاحتلال : نواجه ساعات صعبة

1/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، إن جيشه يواجه ساعات صعبة، لافتا إلى أنهم يقومون بإبلاغ عائلات المحتجزين بتحديثات عن مصير أبنائهم.
جاء ذلك عقب إعلان كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن مصير 3 محتجزين من بينهم محتجزين اثنين قتلا بنيران قصف طيران الاحتلال.
وأقر المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل المحتجزين لدى حماس في غزة، ظهروا في الفيديو الأخير.

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