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هيئة بريطانية: السفينة المتضررة من صاروخ قرب عدن تتابع رحلتها

1/15/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "السفينة التي أصيبت بصاروخ قرب عدن باليمن هي وطاقمها بخير".


وأضافت الهيئة البريطانية في بيان إن السفينة تتابع رحلتها إلى وجهتها المقررة"


وكانت الهيئة أعلنت في بيان سابق اليوم، عن وقوع حادثة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، حيث أصيبت سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية.

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