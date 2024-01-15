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اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خان يونس

1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية اندلعت ليل الاثنين / الثلاثاء بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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