اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال وسط خان يونس
التاريخ
1/15/2024 7:14:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية اندلعت ليل الاثنين / الثلاثاء بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
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